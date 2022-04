Le volume de passagers d'Air Canada dépasse les 100 000 en l'espace d'une journée





La clientèle recommence à voyager; cap des 100 000 passagers en un jour franchi pour la première fois en plus de deux ans

MONTRÉAL, le 18 avril 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a transporté plus de 100 000 clients en une seule journée pour la première fois depuis le début de la pandémie, et le volume de passagers s'accroît à mesure que les clients recommencent à voyager.

« Nous avons eu le grand plaisir de recevoir 100,701 passagers à bord de nos appareils le 15 avril 2022, et le volume de voyageurs augmente constamment, a déclaré Kevin O'Connor, vice-président - Contrôle de l'exploitation réseau, dont le personnel gère l'exploitation quotidienne à Air Canada. La manifestation d'une demande refoulée n'a d'égale que notre joie d'accueillir de nouveau nos clients. Il est important de noter que nous avons franchi ce seuil en douceur, signe qu'Air Canada s'est rétablie des effets de la COVID-19 sur le plan opérationnel et qu'elle est prête à transporter ses clients en toute sécurité et en tout confort pendant la période estivale achalandée qui nous attend. »

La dernière fois qu'Air Canada a transporté plus de 100 000 passagers en l'espace d'une journée remonte au 13 mars 2020. Pendant la pandémie, le volume de passagers a chuté jusqu'à atteindre 2 175 passagers le 23 avril 2020, étant donné la paralysie quasi complète du transport aérien mondial. En 2019, avant la pandémie, Air Canada a transporté en moyenne près de 150 000 passagers chaque jour et a enregistré un volume record de 187 000 clients pour la journée du 16 août 2019.

