Avis aux médias - Mêlée de presse en marge de la rencontre de présentation du Grand chantier pour les familles : plan d'action pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans la région de la Montérégie

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe sera de passage ce soir à Longueuil pour rencontrer les partenaires du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance de la région de la Montérégie....

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, accompagné de la députée de Saint-François,...