Déclaration du premier ministre pour commémorer la fusillade survenue en Nouvelle-Écosse il y a deux ans





OTTAWA, ON, le 18 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour commémorer la fusillade survenue en Nouvelle-Écosse il y a deux ans :

« Les 18 et 19 avril 2020, les Canadiens ont été choqués et bouleversés d'apprendre qu'une fusillade était survenue dans de petites villes de la Nouvelle-Écosse. Ces événements ont coûté la vie à 22 Canadiens, y compris une femme qui était enceinte, et ont fait trois blessés.

« Je me joins à la population de la Nouvelle-Écosse et du Canada tout entier pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Nos pensées accompagnent les personnes qui vivent encore avec la douleur, les traumatismes et les deuils déchirants causés par ces événements.

« Nous rendons hommage à la gendarme Heidi Stevenson, qui a donné sa vie en protégeant sa communauté, et saluons aussi le gendarme Chad Morrison, qui a été blessé en se retrouvant face au tireur. Durant l'un des jours les plus sombres de l'histoire du Canada, ces premiers intervenants et beaucoup d'autres ont affronté le danger sans hésiter afin de sauver des vies et de prévenir d'autres blessures.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se souvenir de chacune des personnes qui ont perdu la vie et à être solidaires de toutes celles qui ont été touchées par cette attaque. À tous les Néo-Écossais : nos pensées vous accompagnent et vous avez notre soutien inébranlable. Votre force et votre résilience nous inspirent. »

