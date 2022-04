/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Hutchings soulignera les engagements prévus dans le budget de 2022 pour favoriser le recrutement des travailleurs de la santé dans les communautés rurales et éloignées/





OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, se rendra à Brandon, au Manitoba, pour faire le point sur le budget de 2022, intitulé Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable. La ministre Hutchings soulignera les engagements pris dans le budget pour accroître la remise des prêts d'études pour les médecins et le personnel infirmier dans les communautés rurales et éloignées.

Date : Le mardi 19 avril 2022



Heure : 9 h (heure du Centre)



Lieu : Université de Brandon

Complexe des sciences de la santé, foyer du rez-de-chaussée

270 18th Street

Brandon (Manitoba)

