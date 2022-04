La délégation métisse de la rivière Rouge se rendra à Rome pour rencontrer le pape François dans le cadre d'un « Journey Forward : Reconciliation to Renewal »





WINNIPEG, MB, le 18 avril 2022 /CNW/ - Winnipeg, Manitoba, dans la patrie nationale des Métis de la rivière Rouge - La Fédération des Métis du Manitoba (FMM), le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, également connu sous le nom de Métis du Manitoba, en collaboration avec les évêques du Manitoba, a le plaisir d'annoncer les derniers détails de la rencontre avec Sa Sainteté le pape François. Il s'agira de la première rencontre avec l'un des peuples autochtones du Canada avec Sa Sainteté depuis qu'il a présenté ses excuses pour les torts causés par les pensionnats et les externats.

Cette rencontre historique, qui doit avoir lieu le 21 avril 2022, est en cours d'élaboration depuis plusieurs années, les efforts étant entravés par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement métis de la rivière Rouge envoie une délégation de divers groupes d'aînés et de gardiens du savoir, de survivants des pensionnats et de jeunes de la patrie métisse de la rivière Rouge, accompagnés d'un petit groupe d'évêques.

« Maintenant que Sa Sainteté a présenté des excuses à tous les peuples autochtones, nous pouvons axer notre rencontre sur la relation passée, présente et future entre les Métis de la rivière Rouge et l'Église catholique », a déclaré David Chartrand, président de la FMM. « Je suis fier de diriger ce pèlerinage à la rencontre du Saint-Père, qui a prouvé qu'il est un vrai pasteur. »

« Notre nation a toujours été profondément liée à l'Église. Vous pouvez le constater dans notre pétition à l'Église en 1817, dans l'établissement de nos paroisses, ainsi que dans la foi et les actions de notre grand chef, Louis Riel », a affirmé le président Chartrand. « Il est extrêmement important que Sa Sainteté tienne une audience privée avec les Métis de la rivière Rouge auprès de la FMM, notre gouvernement national. Un certain nombre de délégués seront également accueillis à l'ambassade du Canada auprès du Saint-Siège pour une réception et un souper. »

Les délégués qui s'adresseront à Sa Sainteté réfléchiront à leurs propres expériences, tout en partageant le message collectif de la nation, soit le désir de renouveler notre relation. C'est pourquoi le thème de la rencontre entre le pape François et les délégués métis de la rivière Rouge est Journey Forward : Reconciliation to Renewal. La rencontre comprendra des discussions sur l'espoir, la guérison et la revitalisation.

« Les évêques sont profondément reconnaissants de l'esprit d'ouverture du Saint-Père, qui a généreusement invité la délégation métisse de la rivière Rouge dirigée par la Fédération des Métis du Manitoba à une rencontre personnelle », a souligné Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg. « Au nom des évêques du Manitoba, nous réaffirmons notre espoir sincère que cette rencontre mènera à un avenir commun de compréhension mutuelle, de paix et d'harmonie entre les Métis de la rivière Rouge et l'Église catholique au Canada. Tous les évêques du Canada souhaitent aller de l'avant avec la réconciliation et établir des relations solides avec les peuples autochtones du Canada. »

« Le Saint-Père a fait un premier pas historique en s'excusant auprès des Canadiens autochtones à Rome », a dit le président Chartrand. « J'inviterai le Saint-Père à présenter ses excuses au Canada, au coeur de la patrie nationale des Métis de la rivière Rouge, et dans le lieu de repos de notre ancien chef, Louis Riel. Nous voulons également que Sa Sainteté voie la nation qui s'est tenue aux côtés de l'Église et comprenne pourquoi nous devons renouveler notre relation, en particulier dans nos petites collectivités éloignées où l'Église est souvent un élément central de la communauté. »

Croyez-en vous; Croyez en Métis.

La Fédération des Métis du Manitoba (FMM) est le gouvernement démocratique des Métis du Manitoba, également connus sous le nom de Métis de la rivière Rouge, l'origine et le noyau de la nation métisse. Les Métis du Manitoba sont les partenaires de négociation du Canada dans la Confédération et les fondateurs de la province du Manitoba.

SOURCE Fédération Métisse du Manitoba

Communiqué envoyé le 18 avril 2022 à 04:00 et diffusé par :