Coway remporte 8 iF Design Awards 2022





La gamme complète NOBLE de Coway, composée de purificateurs d'eau, de déshumidificateurs, d'humidificateurs et de tables de cuisson à induction, a remporté plusieurs iF Design Awards

L'année 2022 marque la 15e année consécutive où Coway reçoit des iF Design Awards

SÉOUL, Corée du Sud, 18 avril 2022 /PRNewswire/ -- Coway, « The Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui avoir reçu huit récompenses, dont le prestigieux iF Gold Award, décerné au NOBLE Dehumidifier lors de l'International Forum (iF) Design Award.

Fondé en 1953 sous le nom de Die Gute Industrieform e.V., le iF Design Award évalue l'impact produit, la différenciation et d'autres propriétés des produits dans neuf catégories : produit, emballage, communication, concept professionnel, décoration intérieure, design, conception de services, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

Coway a remporté un total de 8 récompenses lors des iF Design Awards 2022. Cinq d'entre elles étaient dans la catégorie « Produit », l'une d'elles étant le prestigieux Gold award. Deux autres récompenses ont été remportées dans la catégorie « Décoration intérieure » et une récompense a été remportée dans la catégorie « Interface utilisateur (UI) ».

Le Gold award a été décerné au NOBLE Dehumidifier de Coway (AD-1221E) pour avoir amélioré son esthétique grâce à un design inspiré de l'architecture haut de gamme. Sa tour caractéristique et ses couches horizontales le distinguent des déshumidificateurs traditionnels qui doivent être cachés dans un coin. Au-delà d'un simple appareil, il s'agit également d'un élément de décoration qui se fond harmonieusement à tous les intérieurs. Le produit a également été salué pour sa fonction d'entretien à ouverture automatique, qui détecte le remplissage du réservoir d'eau et ouvre le plateau pour signaler que l'eau doit être changée.

En plus du NOBLE Dehumidifier's Gold Award, le NOBLE Humidifier, la NOBLE Water Purifier Series, la NOBLE Induction Freedom Series et la Air Cartridge Series ont également remporté des récompenses dans la catégorie « Produit ».

Dans la catégorie « Décoration intérieure », l'espace d'expérience de la marque Coway Gallery a été reconnu pour son caractère artistique. La Coway Gallery expose ses produits dans une maison pour montrer comment ils s'intègrent dans les différents modes de vie des consommateurs. Avec un sol en verre et en plastique provenant de la chaîne de production de Coway, elle incarne subtilement les valeurs de durabilité de l'entreprise.

« Nous sommes honorés que notre marque haut de gamme NOBLE soit reconnue par les prestigieux iF Design Awards », a déclaré Hyun Joo Song, responsable du centre de conception chez Coway. « Cela nous motive à continuer à créer de nouveaux produits qui améliorent à la fois la façon dont les gens vivent et l'espace qui les entoure. »

