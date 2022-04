Maestria Condominiums : GROUPE DEVIMCO, EN PARTENARIAT AVEC LE FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ ET FIERA IMMOBILIER, INSTALLE AVEC SUCCÈS LA PLUS HAUTE PASSERELLE RÉSIDENTIELLE SUSPENDUE AU QUÉBEC





Cliquez ici pour télécharger les visuels

Cliquez ici pour télécharger la vidéo

MONTRÉAL, le 17 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du projet Maestria Condominiums, réalisé par le Groupe Devimco et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, le promoteur a procédé avec succès à l'ascension et à l'installation de la plus haute passerelle résidentielle suspendue jamais construite au Québec. Installée aux 26e et 27e étages, cette construction reliera les deux tours aériennes de 58 et 61 étages du plus grand projet résidentiel québécois à usage mixte, qui proposera un espace de vie élégant et raffiné en plein coeur de la métropole.

L'opération a donné lieu à un spectacle unique en son genre aujourd'hui dans le centre-ville de Montréal, où le Groupe Devimco a repoussé une fois de plus les limites d'ingénierie en réalisant l'installation de cette passerelle de près de 125 000 livres. C'est le caractère distinctif des projets du Groupe Devimco qui a fait de l'entreprise un leader en immobilier et en développement urbain.

L'accomplissement d'aujourd'hui n'y fait pas exception. Véritable prouesse d'ingénierie, l'opération réalisée en collaboration avec NCK, Lemay, RJC Ingénierie, Sofab et Édyfic Construction, a nécessité 1 500 heures d'installation en deux semaines et impliqué plus de 100 travailleurs. Le travail a été minutieusement orchestré par les professionnels et entrepreneurs spécialisés qui ont dû faire face à plusieurs enjeux de coordination afin d'arrimer la logistique du site tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation du Quartier des spectacles.

Au carrefour de la culture et des grandes institutions montréalaises, la passerelle aérienne reliera plus de 40 000 pi2 de sublimes aires communes dans les deux tours du projet, dont 2 915 pi2 au 26e étage. Elle offrira des panoramas inédits sur le centre-ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent, en plus de donner une vue exceptionnelle sur la Place des festivals.

Évalué à 730 M$, le projet, réparti sur deux phases, comprendra 700 appartements locatifs et 1 042 unités de condominium.

« Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de l'opération. La réalisation de la plus haute passerelle résidentielle au Québec démontre une fois de plus l'esprit novateur du Groupe Devimco, qui ne recule devant aucun défi. Déterminé à bâtir l'excellence, notre entreprise est reconnue comme un pionnier dans l'élaboration de ses projets. Le projet Maestria Condominiums témoigne de la vision novatrice du Groupe Devimco pour le développement du centre-ville de Montréal et l'épanouissement de la vitrine culturelle du Quartier des spectacles », a déclaré James Goulet, vice-président, Acquisitions et Développement de Groupe Devimco.

À propos du Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au coeur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni. Elle gère 6,7 milliards de dollars canadiens d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale au 30 juin 2021 par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement. La grande diversification de son portefeuille et sa gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement. Elle offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques.

SOURCE Groupe Devimco

Communiqué envoyé le 17 avril 2022 à 10:00 et diffusé par :