Déclaration du premier ministre à l'occasion du 40e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés

OTTAWA, ON, le 17 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 40e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés :

« Il y a quarante ans aujourd'hui, la Charte canadienne des droits et libertés était adoptée avec la signature de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 par Sa Majesté la reine Elizabeth II et mon père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

« La Charte protège les droits et libertés qui nous définissent comme Canadiens en nous permettant d'exprimer notre individualité et de célébrer nos différences. Érigée autour de nos valeurs communes d'égalité, de justice et de liberté, elle nous rapproche comme pays et comme population. Pour des gens du monde entier, elle fait aussi du Canada un endroit de choix où élever une famille.

« L'esprit de la Charte devrait nous inspirer à bâtir un pays plus égalitaire et plus juste pour tout le monde. Au moment où nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, nous savons qu'il reste beaucoup de travail à faire pour aider de nombreux Canadiens à surmonter les obstacles qui les empêchent de participer à la société et à l'économie. Pour cela, nous devons notamment faire face aux dures vérités de notre histoire et prendre des mesures concrètes pour combattre toutes les formes de haine et de discrimination.

« Cette année marque également le 40e anniversaire de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et affirme les droits ancestraux, et ceux issus de traités, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Tandis que nous bâtissons un avenir meilleur, nous continuerons de travailler avec les peuples autochtones pour promouvoir une véritable réconciliation menant au renouvellement de la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à continuer d'assumer notre responsabilité collective à l'égard des mots inscrits dans la Charte qui protègent nos droits et libertés fondamentaux, à mesure que nous oeuvrons à l'édification d'un avenir meilleur pour tous. »

