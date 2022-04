GWM investit 9 milliards de CNY dans la R&D, en se concentrant sur les nouvelles énergies et les technologies intelligentes





BAODING, Chine, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 mars, GWM a officiellement publié le rapport annuel 2021, soulignant que l'investissement récent dans la recherche et le développement a atteint 9,07 milliards de CNY, marquant ainsi une autre étape importante de la société en matière d'investissement dans la R&D.

Par rapport à 2020, l'investissement de GWM dans la recherche et le développement a augmenté de 76,05 % d'une année sur l'autre, représentant 6,65 % des revenus d'exploitation.

Lv Wenbin, directeur général de la technologie de GWM HAVAL, a déclaré que face à la concurrence sur le marché mondial, GWM a toujours insisté sur le concept « d'investissement excessif et de R&D précise » pour répondre aux besoins personnalisés et diversifiés des utilisateurs mondiaux.

Au cours des dernières années, GWM a continué à réaliser des investissements précis dans les secteurs des nouvelles énergies et de l'intelligence et à lancer diverses technologies de pointe sur les marchés.

Dans le secteur des nouvelles énergies, GWM a officiellement dévoilé le L.E.M.O.N. DHT. En tant que système hybride hautement intégré et à haut rendement, cette technologie est compatible avec les architectures d'alimentation HEV et PHEV et peut en être équipée. Parmi elles, l'efficacité globale du groupe motopropulseur des modèles équipés d'architectures d'alimentation HEV peut être améliorée de plus de 50 %. Lors des essais sur site, le taux d'économie de carburant de ces modèles peut atteindre 35 % à 50 % par rapport aux autres modèles de carburant.

Prenez l'exemple de HAVAL JOLION HEV. Soutenu par le L.E.M.O.N. DHT, sa consommation de carburant peut être automatiquement ajustée pour optimiser l'efficacité énergétique dans différents modes de conduite tels que standard, sports et ÉCO. Cette fonction peut répondre aux besoins des utilisateurs dans divers scénarios, notamment les routes urbaines, les voies express et d'autres conditions de conduite.

Dans le secteur de l'intelligence, GWM a lancé Coffee Intelligence 2.0 et a dévoilé en grande pompe une nouvelle architecture électronique et électrique, ainsi qu'un châssis intelligent drive-by-wire (commandes électriques de conduite automobile) l'an dernier. Basé sur toutes ces améliorations technologiques, le développement de Coffee Intelligence 2.0 se concentre également sur la mise à niveau de la technologie de conduite intelligente et a développé le système de conduite assistée par pilote intelligent NOH (Navigation On HIPilot).

Lorsque le système s'allume, le véhicule peut automatiquement aider le conducteur à changer de voie, à doubler et à effectuer d'autres actions dans le processus de conduite. Il peut également surveiller si le conducteur est fatigué, incapable de se concentrer ou dans d'autres conditions, reflétant ainsi la conception orientée utilisateur du système.

La science et la technologie permettent à un plus grand nombre d'utilisateurs de profiter d'une expérience de conduite plus confortable. Lors du 8e Festival de la technologie organisé par la société, GWM a annoncé qu'elle continuerait à augmenter le personnel mondial en recherche et développement à 30 000 personnes et que l'investissement total dans les cinq prochaines années atteindrait 100 milliards de CNY.

En plus du secteur de la recherche et du développement, GWM construit activement une chaîne industrielle automobile à faibles émissions de carbone reliant le monde entier. Elle a proposé de construire sa première usine zéro carbone d'ici 2023 afin d'offrir une expérience de conduite plus intelligente, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement aux utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797940/image1.jpg

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 18:40 et diffusé par :