La Foire de Canton démarre sa 131e session aujourd'hui





GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- La Foire de l'importation et de l'exportation de Chine (Foire de Canton), dont le thème est « Connecter les échanges nationaux et internationaux », ouvre aujourd'hui sa 131e session en ligne. Cette année, la Foire de Canton a reçu une quantité record de produits de plus de 2,9 millions, dont plus de 900 000 nouveaux produits et 480 000 pièces écologiques et à faibles émissions de carbone.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur chinois, a noté que l'organisation de la 131e Foire de Canton reflète les efforts continus et la confiance de la Chine dans la poursuite de son ouverture et de sa coopération internationale, et contribue à soutenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, ainsi que la coopération commerciale internationale et la reprise économique mondiale.

Cet événement de dix jours réunira environ 25 500 exposants nationaux et étrangers qui participeront gratuitement à 50 espaces d'exposition répartis dans 16 catégories, dont 402 entreprises internationales de 32 pays et régions qui rejoindront le Pavillon international.

La 131e Foire de Canton se concentre sur l'amélioration de l'expérience des acheteurs de tous les points de vue grâce à des mesures ciblées. La Foire a mis à jour son système officiel de site Internet officiel pour optimiser la configuration de l'accélération du réseau mondial afin d'améliorer la vitesse d'accès transfrontalier et la précision des recherches. La Foire a également amélioré la façon dont apparaissent les exposants et les objets exposés, en ajoutant des étiquettes pour les marques chinoises spécialisées, de haute technologie ou d'honneur ainsi que pour les produits écologiques ou intelligents, afin qu'ils soient reconnus plus facilement.

Les acheteurs auront accès à des opportunités commerciales par le biais d'une série d'événements. Plus de 100 événements de lancement présenteront de nouveaux produits, technologies, marques et services qui représentent les dernières innovations des fabricants chinois. Les acheteurs pourront également participer à dix forums de partage en ligne sur des sujets d'actualité tels que les échanges, le Partenariat économique régional global, et la notion de « double carbone », afin d'aider les entreprises à mieux comprendre le marché. Avec l'amélioration du prix phare de la Foire de Canton, les « Canton Fair Design Awards », les visiteurs auront la possibilité de personnaliser leur expérience d'achat.

De plus, la Foire, par l'intermédiaire de 170 partenaires mondiaux coopérants, dont 14 nouveaux partenariats avec des institutions industrielles et commerciales des pays membres de la « Belt and Road Initiative » (BRI) et du Partenariat économique régional global, tels que le Vietnam, le Laos, le Koweït et l'Irak, a lancé une série d'événements de rencontre et de promotion par secteur.

Veuillez vous inscrire sur https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email pour bénéficier de plus d'opportunités commerciales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797846/image_1.jpg

