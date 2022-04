Le député de Rivière-du-Loup ne sollicitera pas un nouveau mandat - « Ce fut un grand privilège de porter votre voix à l'Assemblée nationale » - Denis Tardif





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata à l'Assemblée nationale, Denis Tardif, annonce aujourd'hui qu'il ne sollicitera pas un second mandat l'automne prochain. « En 2018, je suis allé cogner à chacune des 7 000 portes de notre belle circonscription. Je voulais être à l'écoute de notre monde. Ce fut ma base pour mener à bien mon mandat à l'Assemblée nationale. Je suis fier du chemin parcouru ».

Les enjeux du comté, il les connaissait par coeur. Il avait un objectif très clair : répondre aux aspirations de la population : « Pensons à l'importance de compléter les travaux de l'autoroute Claude-Béchard. C'est maintenant chose faite à l'avantage de la sécurité des utilisateurs ». Avec ses collègues ministres, il a pris les moyens pour améliorer la qualité de vie de chacun dans ce qu'il qualifie de la plus belle région du Québec : la construction de la plus grande maison des aînés au Bas-Saint-Laurent, la construction d'une résidence pour aînés à L'Isle-Verte, une toute nouvelle école à Rivière-du-Loup, le financement des deux traversiers privés : l'Héritage à Trois-Pistoles et le Corégone à Témiscouata-sur-le-Lac.

En santé, le député a obtenu l'ajout de chaises en hémodialyse au GHRGP. Parmi l'amélioration d'infrastructures sportives et de loisirs, il y a la rénovation de la piscine régionale des Basques, le camping de la plage à Pohénégamook et l'ajout du financement pour la réalisation des Jeux du Québec au profit du comité de Rivière-du-Loup. « Ce fut un mandat rempli de vraies belles annonces dans toutes les municipalités. Mon équipe et moi avons été à l'oeuvre en permanence pour bien représenter la circonscription et livrer la marchandise. C'est ce que nous avons fait en annonçant 241 nouvelles places en CPE. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour améliorer notre milieu de vie ».

Le député Denis Tardif aurait souhaité poursuivre sur cette lancée, mais son état de santé est venu mettre un frein à cet élan. « Malheureusement, ma condition ne me permet pas de repartir pour un autre 4 ans. C'est une situation qui me joue des tours depuis plusieurs années. J'ai tout donné et maintenant, je dois prendre du recul pour récupérer. En conséquence, je préfère ne pas solliciter un nouveau mandat. Ce fut un grand privilège de porter votre voix à l'Assemblée nationale et je vous remercie encore pour votre collaboration au cours des dernières années ».

À l'annonce de son départ, monsieur Tardif tient à remercier l'ensemble de la population. « Merci aux citoyennes et aux citoyens des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. Je souligne la présence constante et le soutien des gens d'affaires tout au long de mon mandat. Je félicite aussi les organismes communautaires et les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps. Ce sont les forces vives de nos communautés ».

Le député remercie chaleureusement son équipe qui est constamment à l'écoute des citoyens, des organismes et des municipalités de la circonscription depuis le tout début.

Le premier ministre du Québec, François Legault, tient à saluer le travail et l'engagement de Denis Tardif. « Je le remercie d'avoir été à nos côtés pour la campagne de 2018. Nous avions besoin d'un homme d'expérience comme lui pour amorcer le changement dont le Québec avait besoin. Il a été un député dévoué à faire avancer les dossiers de sa circonscription. Merci pour tout Denis! »

Prendre note que M. Denis Tardif n'accordera pas d'entrevues.

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 14:00 et diffusé par :