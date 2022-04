Si vous avez acheté des actions ordinaires de GTV et/ou des actifs numériques appelés G-Coins ou G-Dollars entre avril 2020 et juin 2020, vous pouvez être éligible à un versement de distribution du Fonds GTV Media Group Fair Fund





SEATTLE, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- La JND Legal Administration annonce que le 13 septembre 2021, la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») a émis une Ordonnance instituant et réglant simultanément des procédures de cessation et de désistement contre les Défendeurs GTV Media Group, Inc. (« GTV »), Saraca Media Group, Inc. (« Saraca »), et Voice of Guo Media, Inc. Dans l'Ordonnance, la SEC a constaté que d'avril 2020 à juin 2020 environ, les Défendeurs ont sollicité des milliers de personnes pour investir dans l'offre d'actions ordinaires de GTV. La SEC a également constaté que pendant la même période, GTV et Saraca (« les Entités G ») ont également sollicité des personnes pour investir dans l'offre d'actifs numériques. Selon l'Ordonnance, à la suite de ces deux offres de titres non enregistrées, dont les produits ont été combinés, les Défendeurs ont collectivement recueilli environ 487 millions de dollars auprès de plus de 5 000 investisseurs, dont des particuliers aux États-Unis. La SEC a ordonné aux Défendeurs de verser un montant de 486 745 063 $ en restitution, ainsi que des intérêts pré-judiciaires à hauteur de 17 688 365 $ et 35 000 000 $ en pénalités civiles, pour un total de 539 433 428 $, à la SEC. La SEC a en outre créé le Fair Fund, conformément à la section 308(a) de la Sarbanes-Oxley Act de 2002, afin que les pénalités acquittées, ainsi que la restitution et les intérêts versés, puissent être distribués aux investisseurs lésés. À ce jour, les Défendeurs ont versé un total de 455 439 194,49 $. Tous les fonds supplémentaires collectés auprès des Défendeurs conformément à l'Ordonnance seront ajoutés au Fair Fund. Le Fair Fund a été consigné au Bureau of the Fiscal Service (« BFS ») du Département du Trésor des États-Unis pour investissement.

Entités G [Dates de début et de fin de la période concernée (inclusivement)] :

Actions ordinaires de GTV [du 20/04/2020 au 20/06/ 2020] ; et

au 20/06/ G-Dollars ou G-Coins [du 1/04/2020 au 30/06/2020] ;

Le 14 octobre 2021, la SEC a nommé Miller Kaplan Arase LLP en tant qu'Administrateur Fiscal. La SEC a également nommé JND Legal Administration à titre d'Administrateur de Fonds (l'« Administrateur de Fonds ») le 23 novembre 2021. La SEC a approuvé un plan de distribution du GTV Media Group Fair Fund (le « Plan »). Le Plan est accessible au public sur le site www.GTVMediaGroupFairFund.com , et disponible sur le site web de la SEC pour ce dossier à l'adresse https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm .

Si vous avez acheté un ou plusieurs des titres énumérés ci-dessus au cours de la (des) période(s) pertinente(s) correspondante(s) et que vous souhaitez être considéré comme éligible à une distribution du GTV Media Group Fair Fund, vous devez soumettre un Formulaire de preuve de réclamation (« Formulaire de réclamation ») dûment rempli et signé, incluant les pièces justificatives pertinentes à vos achats et une attestation fiscale dûment remplie, à l'Administrateur de Fonds avant la date limite de réclamation.

Le Formulaire de réclamation est disponible sur le site www.GTVMediaGroupFairFund.com . Vous pouvez soumettre votre Formulaire de réclamation en ligne au plus tard à 23 h 59 (PT) à la date limite de réclamation en suivant les instructions sur le site www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim. Vous pouvez également envoyer votre Formulaire de réclamation à l'administrateur de fonds. Les Formulaires de réclamation doivent être oblitérés au plus tard à la Date d'expiration des réclamations s'ils sont envoyés par courrier prioritaire. S'ils ne sont pas envoyés par courrier prioritaire, ils doivent être reçus par l'Administrateur de Fonds au plus tard à la Date d'expiration des réclamations. Si les formulaires de réclamation ne sont pas soumis en ligne, ils doivent être envoyés à l'adresse suivante :

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Des informations supplémentaires concernant le GTV Media Group Fair Fund, notamment le Plan de distribution, l'Avis du plan, le Formulaire de réclamation, les échéances pertinentes et les documents connexes sont disponibles sur le site Web de distribution à l'adresse www.GTVMediaGroupFairFund.com . Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires ou demander des copies du Formulaire de réclamation en contactant l'Administrateur de Fonds au numéro gratuit 866-853-5013, en envoyant un e-mail à info@GTVMediaGroupFairFund.com , ou en écrivant à l'adresse suivante :

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Veuillez consulter régulièrement le site Web www.GTVMediaGroupFairFund.com pour connaître les actualités.

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 09:22 et diffusé par :