AU MILIEU DE L'INFLATION ET DES PÉNURIES ALIMENTAIRES IMMINENTES, GOYA RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À FAIRE DON DE 300 000 LIVRES DE NOURRITURE À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE CATHOLIQUES DE NEW YORK





JERSEY CITY, New Jersey, 15 avril 2022 /CNW/ - Goya Foods, la plus importante entreprise alimentaire hispanique aux États-Unis, a annoncé son engagement à faire don de 300 000 livres supplémentaires de nourriture de plus dans le cadre de la campagne Feeding Our Neighbours de l'organisme de bienfaisance catholique de New York (Catholic Charities of New York). Son Éminence le cardinal Dolan a aidé à distribuer des sacs remplis de produits et de provisions Goya aux familles dans le besoin au centre communautaire H.A.N.D.S de St-Jerome dans le Bronx et a prononcé une bénédiction spéciale lors du Jeudi saint.

« En période de crise, d'inflation et de pénurie alimentaire imminente, la famille Goya a travaillé courageusement et sans relâche pour fournir des aliments nutritifs aux personnes dans le besoin dans tout le pays et dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants d'avoir un travail et une raison de nous lever chaque matin pour Dieu, nos familles et notre nation. C'est pourquoi, tout au long de l'année, et plus particulièrement en cette Semaine sainte, nous sommes fiers de présenter le fruit de notre travail aux familles dans le besoin qui bénéficient des organismes de bienfaisance catholiques », a déclaré Bob Unanue, président et chef de la direction de Goya Foods.

Les dernières années ont eu un effet dévastateur sur la santé et la sécurité économique des familles appartenant aux collectivités les plus vulnérables de New York. Goya a soutenu la campagne Feeding Our Neighbours de l'organisme de bienfaisance catholique de New York au cours des six dernières années, faisant don d'un total de plus de 1,8 million de livres de nourriture aux résidents de la ville de New York.

Pour en savoir plus sur l'initiative Goya Gives, visitez le site www.goya.com .

À propos de Goya Foods

Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus importante entreprise alimentaire hispanique aux États-Unis. L'entreprise est devenue le chef de file des aliments et des condiments en Amérique latine. Goya fabrique, emballe et distribue plus de 2 500 produits alimentaires de grande qualité en provenance d'Espagne, des Caraïbes, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les produits de Goya tirent leurs origines des traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. Les produits de Goya, qui misent sur une combinaison d'ingrédients authentiques, d'assaisonnements relevés et de procédures de préparation pratiques conviennent parfaitement à tous les goûts et toutes les tables. Pour en savoir plus sur Goya Foods, consultez le www.goya.com .

