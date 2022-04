Corcentric a été nommé Global Procurement Leader en 2022 dans le rapport Provider Lenstm d'ISG





PARIS, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- Corcentric, acteur majeur de solutions en mode SaaS Cloud et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce avoir été nommé Global Procurement Leader dans le rapport Procurement Software Platforms and Solutions Provider Lenstm Midmarket and Large Accounts publié par Information Services Group (ISG). Parmi les 50 éditeurs américains analysés par ISG, Corcentric est l'une des neuf sociétés à avoir été reconnue comme Leader.

Selon ISG, les éditeurs Leaders sur le marché offrent une plateforme qui permet aux Directions Achats de gagner en efficacité, d'améliorer leurs processus et de générer davantage de valeur ajoutée. Ils offrent un panel de solutions et de services et bénéficient d'une solide présence sur le marché, d'une forte capacité à innover et d'une position concurrentielle reconnue.

"Alors que la pandémie a impacté les budgets et a amené les entreprises à repenser leurs Opérations, les Directions Achats et Finances souhaitent améliorer le fonctionnement de leur organisation grâce à la digitalisation. Cette reconnaissance dans le rapport d'ISG démontre la capacité de Corcentric à aider les Directeurs Achats et Financiers à mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise." Matt Clark, President and Chief Operating Officer ? Corcentric

"Depuis plus de 25 ans, les experts de Corcentric ont développé des solutions et des services capables d'accompagner les Achats dans leur transformation pour devenir une véritable Direction stratégique. Nous sommes heureux que notre offre de solutions et de services ait été reconnue dans le rapport d'ISG." Manish Jaiswal, Chief Product Officer ? Corcentric.

Le rapport Provider Lenstm d'ISG compare les éditeurs de solutions et de services dédiés aux Directions Achats et Finances. Il est basé sur des études de marché neutres et indépendantes, des évaluations d'éditeurs et une segmentation des pratiques Achats des entreprises. L'évaluation d'ISG comprend trois quadrants : 1. Business Process Outsourcing (BPO), 2. Services d'accompagnement à la transformation digitale et 3. Plateforme de solutions. Les critères de notation tiennent compte de la stratégie, de la vision, de l'innovation technologique, de la notoriété, de la présence de la marque sur le marché, des partenaires et de l'offre de services.

Le rapport est téléchargeable en Anglais en cliquant ici.

A propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise.

