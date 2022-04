Energy Dome remporte le prestigieux concours des technologies à faibles émissions BloombergNEF Pioneers 2022





Energy Dome annonce aujourd'hui avoir remporté le concours technologique Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2022, qui récompense les innovations les plus originales et pertinentes pour la promotion de l'économie à faibles émissions de carbone. Energy Dome est la première société italienne à gagner ce concours de renom. BNEF récompense Energy Dome pour le développement et la commercialisation de sa technologie de stockage énergétique à longue durée, la CO2 Battery, dans la catégorie "fourniture continue d'une énergie zéro émission".

Créé en 2019, Energy Dome fournit une méthode pérenne et à faible coût pour stocker et acheminer de l'énergie renouvelable sur le réseau sur des périodes allant de quatre à 24 heures, en utilisant du dioxyde de carbone dans un cycle de charge/décharge en circuit fermé sans émission dans l'atmosphère. Energy Dome prévoit de construire des sites de stockage énergétique pour la moitié du coût de la technologie de stockage sur batteries à lithium-ion.

"Être retenu comme lauréat du BNEF Pioneers 2022 est non seulement un immense honneur, mais aussi un solide témoignage de confiance dans notre technologie et notre produit, la CO2 Battery, que nous déployons à l'échelle commerciale", déclare Claudio Spadacini, fondateur et PDG d'Energy Dome. "Nous voyons déjà un vif intérêt mondial pour la CO2 Battery, qui utilise des composants testés et validés, a un coût de moitié inférieur à celui de la technologie au lithium-ion, assure une performance élevée (efficience globale supérieure à 75+) et ne souffre d'aucune dégradation de rendement durant son cycle de vie de plus de 30 ans. Nous espérons que la CO2 Battery contribuera sensiblement à accélérer la transition de l'énergie propre en remplaçant les carburants fossiles de base par une énergie solaire et éolienne entièrement acheminable."

En tant que lauréat du BNEF Pioneers 2022, Energy Dome rejoindra le prestigieux groupe Pioneer d'entreprises primées.

BNEF Pioneers récompense chaque année les technologies les plus prometteuses et pertinentes capables d'accélérer la décarbonisation mondiale et de freiner le changement climatique. Ces pionniers sont des innovateurs dans des secteurs comme l'énergie, le transport, les matériaux, la fabrication, les produits de consommation et l'agriculture.

Le premier site commercial de stockage CO2 Battery d'Energy Dome est en construction en Sardaigne, Italie, et la société propose désormais la CO2 Battery à l'échelle des services publics, avec des garanties de performance. En outre, Energy Dome a récemment signé un accord avec Ansaldo Energia qui projette de développer pas moins de 30 sites de stockage énergétique sur les cinq prochaines années en Italie, en Allemagne, au Moyen-Orient, et en Afrique. Les sites utiliseront la solution de stockage énergétique non inflammable, non toxique à base de dioxyde de carbone d'Energy Dome pour stocker et acheminer de l'électricité en continu.

Energy Dome est un fournisseur de solution de stockage énergétique qui optimise le potentiel des énergies renouvelables en rendant l'énergie solaire et éolienne acheminable à l'aide de la CO2 Battery. Sous l'impulsion d'une équipe présentant un bilan éprouvé en matière d'innovation dans le secteur énergétique, la technologie de stockage à coût réduit d'Energy Dome contribue à accélérer la transition mondiale vers des énergies renouvelables en permettant une meilleure pénétration des énergies renouvelables sur le réseau. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.energydome.com.

