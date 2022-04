Sisyphe de Lemieux Pilon 4D Art au Stade olympique, lauréat du 36e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique de Montréal félicite le groupe Lemieux Pilon 4D Art et la performance marathon Sisyphe, qui s'est tenue au Stade olympique, en tant que grand lauréat du 36e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

Cette performance marathon, qui s'est déroulée l'automne dernier dans le mythique Hall Est du Stade olympique, a su marquer les esprits et laissé une marque indélébile à tous les visiteurs ayant assisté et participé à cette oeuvre hors du commun.

Pendant 30 jours, à raison de six jours par semaine, sept heures par jour, Victor Pilon a incarné Sisyphe, en déplaçant inlassablement sa montagne de 50 tonnes de sable à l'aide d'une simple pelle. Une performance physique, émotionnelle et mentale où se sont entrecroisées l'authenticité, l'absurdité et la réalité. Le Hall Est du Stade olympique fut ainsi transformé en Tartare, dans lequel le labeur de Sisyphe a pu résonner pendant toute la durée de la performance.

« Le Hall Est du Stade olympique s'est avéré l'endroit idéal pour faire vivre Sisyphe. Nos précédentes manifestations artistiques au Stade olympique nous avaient déjà mis en contact avec ce lieu exceptionnel, où le visiteur descend dans les entrailles du Stade pour rencontrer Sisyphe. Je tiens à remercier Michel Labrecque pour l'audace et toute l'équipe du Parc olympique qui a été d'une aide exceptionnelle en donnant vie à cette performance marquante. Sans eux, Sisyphe n'aurait pu voir le jour ». - Victor Pilon

« Une fois de plus, le Parc olympique et ses installations se sont avérés d'une polyvalence exceptionnelle, en accueillant une performance artistique hors-norme et inédite. Nous remercions le groupe Lemieux Pilon 4D Art pour leur confiance et pour avoir écrit une nouvelle page d'histoire dans la grande saga du Parc olympique. Nos équipements regorgent de possibilités et nos équipes sont prêtes à relever les idées les plus folles, comme nous venons d'en faire une fois de plus la démonstration ». - Michel Labrecque, président-directeur général, Parc olympique.

