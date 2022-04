Unilever lance un concours pour découvrir le spectacle Kooza du Cirque du Soleil





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Unilever, en partenariat avec Brunet, lance un concours pour gagner des billets pour le spectacle Kooza du Cirque du Soleil.

Le concours chez Brunet aura lieu du 28 avril au 11 mai. Pour participer, les consommateurs peuvent acheter un produit des marques participantes* chez Brunet, et visiter Brunet.ca pour entrer les détails du concours. Le prix inclut l'une des 5 paires de billets VIP, ou l'une des 5 paires de billets réguliers du spectacle Kooza du Cirque du Soleil.

Les billets VIP ont une valeur de 560 $ par paire et offrent un accès exclusif au spectacle, des billets premium, un cocktail d'accueil, l'accès à une zone VIP, une entrée séparée et le stationnement gratuit. Les billets réguliers comprennent une paire ayant une valeur de 280 $.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients la possibilité de gagner des billets pour assister au spectacle Kooza du Cirque du Soleil. Les concours sont un moyen de rejoindre nos consommateurs et de leur faire découvrir nos produits tout en ayant la chance de gagner. Nous sommes également heureux de nous associer au Cirque du Soleil pour ce concours spécial », mentionne Francois Litalien, gestionnaire principal des comptes clés Québec, Unilever Canada.

Le spectacle Kooza du Cirque du Soleil entremêle acrobaties et humour clownesque pour explorer les thèmes de la peur, de l'identité, de la reconnaissance et du pouvoir. Le parcours de l'Innocent lui fait rencontrer de drôles de personnages d'un univers électrifiant et débordant de surprises.

Pour plus de détails sur le concours, visitez Brunet.ca

*Marques participantes chez Brunet : Dove, Dove Men + Care, Dove Baby, St. Ives, Q-tips, Vaseline, TRESemmé, NEXXUS, Shea Moisture, Axe, Degree and Schmidts.

###

À propos du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil a réinventé la façon dont les arts du cirque sont perçus, d'une troupe locale de saltimbanques, jusqu'à une entreprise reconnue mondialement. Établie à Montréal (Qc), l'organisation canadienne est devenue un chef de file de l'industrie du divertissement live en créant des expériences immersives et emblématiques de classe mondiale, sur six continents. Le Cirque du Soleil communique avec ses fans de façon authentique, humaine et inclusive. Privilégiée de collaborer avec des artistes de 90 différentes nationalités pour donner vie à leur créativité sur les scènes du monde entier, l'entreprise vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète en utilisant ce qui la distingue : la créativité et l'art. Au fil des ans, c'est plus de 215 millions de personnes qui ont été inspirées, dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour en savoir davantage, visitez le cirquedusoleil.com.

