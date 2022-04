SNC-Lavalin modifie le format de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022 en une assemblée uniquement virtuelle





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC), une entreprise offrant des services professionnels et de gestion de projet entièrement intégrés et ayant des bureaux partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'en raison des incidences de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, afin de tenir compte des préoccupations actuelles de santé publique au Québec et de limiter les risques sur la santé et la sécurité de ses actionnaires, le format prévu pour la tenue de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022 de la Société (y compris tout ajournement ou report, l'« assemblée ») a été modifié en un format uniquement virtuel. Cette modification démontre l'engagement constant de la Société à l'égard de la santé et de la sécurité de ses employés, clients, actionnaires et des communautés.

L'assemblée aura lieu le 5 mai 2022 à 11 h (heure de l'Est). Les actionnaires ne pourront pas y assister en personne, mais ils pourront y participer virtuellement à https://web.lumiagm.com/462713996.

Comme il est décrit dans les documents de sollicitation de procurations aux fins de l'assemblée, les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 14 mars 2022 et les fondés de pouvoir dûment nommés ont le droit de participer à l'assemblée en ligne, peu importe où ils se trouvent, et ils pourront poser des questions et voter en temps réel à la condition d'être connectés à Internet et de respecter toutes les exigences énoncées dans les documents de sollicitation de procurations.

La Société prie tous les actionnaires, qu'ils prévoient assister à l'assemblée ou non, de voter et de soumettre leur procuration avant l'assemblée en suivant l'une des méthodes décrites dans les documents de sollicitation de procurations qui leur sont fournis aux fins de l'assemblée. Le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote joint aux documents de sollicitation de procurations ne seront pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu de l'assemblée et pourront être utilisés pour exercer les droits de vote à l'égard des actions ordinaires dans le cadre de l'assemblée.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par notre secteur Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com . Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

