NÉGOCIATION ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ET LE SPPEUQAM : L'ENTENTE DE PRINCIPE EST ADOPTÉE





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Direction de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) accueille favorablement l'adoption par les personnes chargées de cours de l'Université, réunies en assemblée générale spéciale aujourd'hui, de l'entente de principe intervenue le 11 avril 2022 entre l'Université et les représentantes et représentants du Syndicat des professeures et professeurs enseignants (SPPEUQAM). L'entente de principe sera soumise prochainement au Conseil d'administration de l'UQAM.

SOURCE Université du Québec à Montréal

