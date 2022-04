CERTIFICATION PRODUITS DU QUÉBEC : UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE POUR LES MANUFACTURIERS D'ICI





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue la création de la certification Produits du Québec, dévoilée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Cette dernière constitue une vitrine exceptionnelle pour les entreprises manufacturières qui pourront désormais identifier clairement les produits qu'elles conçoivent ici.

Grâce à cette certification, qui comporte trois catégories, soit Designé au Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec, les Québécois disposeront d'une solution simple et efficace pour reconnaître les produits d'ici et favoriser l'achat québécois.

« Les manufacturiers sont fiers de montrer ce qu'ils font ici et la certification Produits du Québec était attendue. Pour l'industrie manufacturière il s'agit d'une avancée notable pour favoriser l'achat de produits d'ici chez les consommateurs québécois qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'approvisionner en produits locaux », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Québec doit aussi acheter québécois

Pour que les entreprises d'ici soient réellement favorisées, il faudra aussi s'assurer que les ministères et les organismes publics encouragent celles-ci dans le cadre d'appels d'offres et de l'octroi de contrats au gouvernement du Québec, le tout en cohérence avec les règles associées au commerce international et aux accords de libre-échange.

Rappelons que MEQ a présenté en mars dernier un mémoire sur le projet de loi 12 visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics. Ce mémoire comprenait notamment 6 recommandations pour bonifier le projet de loi afin de valoriser davantage l'achat québécois de produits et services de qualité et des produits fabriqués au Québec lors des appels d'offres des différents ministères et organismes.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

