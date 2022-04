Newmont publie son Rapport 2021 sur la durabilité





Aujourd'hui, Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) a publié son Rapport 2021 sur la durabilité, dans le cadre de sa série de rapports concernant les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la Société dans plusieurs domaines clés incluant la santé, la sécurité, les droits de l'homme, l'environnement, l'acceptation sociale, la gouvernance, l'inclusion et la diversité.

« Newmont a une longue tradition de mise en place d'objectifs publics et d'élaboration de rapports transparents sur les résultats obtenus par rapport auxdits objectifs. Avec ce rapport, nous offrons aux parties prenantes une compréhension claire et complète de nos sujets de durabilité les plus importants », a déclaré Tom Palmer, président et chef de la direction de Newmont. « En tant que première société aurifère au monde, nos pratiques ESG sont intégrées dans le tissu de notre entreprise, et l'objectif que nous nous efforçons d'atteindre est le suivant : créer de la valeur et améliorer l'existence des individus grâce à une exploitation minière durable et responsable. »

Principaux éléments du Rapport 2021 de Newmont sur la durabilité :

Engagement envers la santé et la sécurité : Aucun décès lié au travail n'a été enregistré par la société pour la troisième année consécutive. Poursuite de l'intégration de notre programme de Gestion des risques de décès en mettant l'accent sur la vérification des contrôles critiques qui préviennent les décès et sur l'encadrement des dirigeants de première ligne afin de fournir un leadership visible et ressenti.

Réponse face au COVID-19 : Nous avons continué à placer la santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel et de nos communautés d'accueil au coeur de chaque décision prise par l'entreprise. Newmont a fortement soutenu les vaccins contre le COVID-19 au fur et à mesure qu'ils devenaient disponibles, et a adopté la position d'exiger que tous les employés et travailleurs tiers soient entièrement vaccinés. Grâce aux contributions du Global Community Support Fund de Newmont, la Société a apporté son soutien à des sites de test du COVID-19, ainsi qu'à des campagnes de sensibilisation aux vaccins et à des déploiements de vaccins dans les zones proches de nos opérations.

Performance financière liée au développement durable : Création de la première obligation liée au développement durable de l'industrie, obligeant Newmont à rendre compte de la réalisation de ses objectifs visant à réduire ses émissions d'ici 2030 et à atteindre, d'ici 2030 également, la parité hommes-femmes dans les postes de direction. Cela représente l'étape suivante dans l'alignement de nos activités sur nos engagements et valeurs, en liant le versement des taux d'intérêt à notre performance sur les priorités ESG clés.

Partage de valeur : Newmont a joué un rôle important dans la création de valeur économique au sein de ses communautés et juridictions d'accueil, contribuant à hauteur de 10,8 milliards USD pour ses effectifs, ses communautés et ses juridictions d'accueil, au travers des salaires et prestations, des coûts d'exploitation, des dépenses en immobilisation, des redevances et des impôts. Cela a notamment inclus des achats à hauteur de 1,4 milliard USD auprès de fournisseurs locaux et autochtones, des investissements communautaires et la création d'opportunités continues d'emplois locaux et autochtones à hauteur de 21,9 millions USD, ainsi que 3,5 millions USD supplémentaires de la part du Global Community Support Fund de Newmont.

Les efforts de Newmont en matière de durabilité ont à nouveaux été reconnus par plusieurs organisations indépendantes de premier plan :

Newmont a été classée comme l'un des meilleures sociétés aurifères pour la septième année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), et à nouveau comme meilleure société aurifère dans le classement FORTUNE des Sociétés les plus admirées au monde ;

S'est vu décerner la note « AA » par MSCI, plaçant Newmont dans le premier quartile pour les métaux précieux et l'exploitation minière ;

A été classée en 6e position dans le classement général et comme meilleure société minière dans le classement des 100 Meilleures entreprises citoyennes de 3BL ;

A été incluse pour la quatrième année consécutive dans le Gender-Equality Index (GEI) de Bloomberg, en reconnaissance de ses efforts pour augmenter le nombre de femmes sur le lieu de travail ;

A été nommée dans le classement JUST 100 comme l'une des entreprises les plus JUSTES d'Amérique par JUST Capital et CNBC, et nommée leader de l'industrie pour 2022 ; et

A été nommée comme l'une des entreprises les plus transparentes de l'indice S&P 500, selon l'ESG Disclosure Score de Bloomberg.

Le Rapport 2021 de Newmont sur la durabilité a été rédigé conformément à l'option de base des normes universelles 2016 de la GRI (Global Reporting Initiative) (GRI 2016 Universal Standards Core option), aux Supplément sectoriel de la GRI sur l'exploitation minière et les métaux (GRI Mining and Metals Sector Supplement), aux normes du SASB (Sustainability Accounting Standards Board) sur les métaux et l'exploitation minière, et a fait l'objet d'une certification externe de la part d'une tierce partie indépendante. Par ailleurs, le Rapport 2021 de Newmont sur la durabilité s'aligne sur les Attentes de performance dans le cadre des Principes miniers de l'ICMM, et sur les Principes d'exploitation aurifère responsable du World Gold Council.

Le Rapport 2021 sur la durabilité dans son intégralité, ainsi que les tableaux de données ESG et les indices complets de contenu de la GRI et du SASB, sont disponibles pour téléchargement sur le site Web de Newmont.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d'or inscrit dans l'indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s'appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Chez Newmont, notre objectif consiste à créer de la valeur ainsi qu'à améliorer l'existence des individus grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur la stratégie et les initiatives de durabilité de Newmont, consultez www.newmont.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

