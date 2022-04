UQAM : les membres du SPPEUQAM-CSN acceptent le règlement du conciliateur





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale jeudi, les membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) ont accepté, dans une proportion de 75%, l'hypothèse de règlement déposée par le conciliateur. Cette hypothèse a été présentée par le conciliateur, in extremis, au petit matin le 11 avril, quelques heures avant le déclenchement prévu d'une grève générale illimitée.

« Le règlement comporte plusieurs avancées dans différents aspects existants de la convention collective actuelle et en introduit de nouveaux. Surtout, il est un bon pas en faveur de la volonté des membres d'obtenir une stabilisation des emplois », se réjouit Olivier Aubry, président du SPPEUQAM-CSN. Ce besoin de reconnaissance est d'autant plus criant que les 2 500 membres du syndicat donnent 60% des cours de premier cycle à l'UQAM et font la fierté de l'établissement, réputé pour son enseignement ancré sur le terrain.

Parmi les gains syndicaux, on retrouve diverses mesures dont:

l'instauration d'un comté paritaire d'implantation de la stabilisation professionnelle;

la possibilité de déposer des dossiers d'exigences de qualification d'enseignement (EQE) dans toutes les unités académiques (faculté, école, département, institut) de l'UQAM afin de pouvoir donner d'autres cours;

la création du fonds de formation EQE d'une valeur de la rémunération de 35 charges de cours;

la poursuite des négociations afin que l'enseignement en ligne devienne une véritable formation à distance et que, si ces négociations échoppaient, un droit de grève puisse être exercé;

la révision des gabarits définissant les conditions de travail des superviseures, superviseurs de stage;

la possibilité de faire de la recherche ou de la recherche-création de façon autonome;

un montant forfaitaire unique pour les personnes qui ont donné des cours entièrement en ligne lors de quatre trimestres en 2020 et 2021.

« Ces bonifications à la convention liant les membres du SPPEUQAM-CSN et l'employeur sont le fruit d'un combat mené avec une détermination syndicale qu'il faut saluer. Cette entente survenue après une quarantaine de séances de négociation comporte plusieurs améliorations dans les conditions de travail susceptibles de faire boule de neige dans d'autres universités québécoises », estime Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université.

La convention collective sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) représente 2500 personnes enseignantes de l'UQAM

