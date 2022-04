L'Opposition officielle dénonce l'inaction de la CAQ face à la pénurie de main-d'oeuvre





QUÉBEC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dénonçant l'inaction de la CAQ face à la pénurie de main-d'oeuvre qui affecte maintenant l'ensemble des secteurs de l'économie du Québec, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, Mme Isabelle Melançon, a déposé aujourd'hui une motion demandant que l'Assemblée nationale exige du gouvernement la mise en place rapide de mesures pour régulariser la situation. La partie gouvernementale a refusé de débattre de la motion de l'opposition officielle.

Alors qu'Emploi-Québec considère que sur l'horizon 2023, tous les secteurs d'activités seront en déséquilibre et que ceux-ci le demeureront jusqu'en 2030, la motion de la députée de Verdun rappelle que le budget déposé en mars 2022 n'offre aucune solution à court terme pour contribuer à combler les 238 140 postes actuellement vacants au Québec. C'est plus que le double des 118 000 postes qui étaient à combler lors de l'arrivée au pouvoir de la CAQ, en 2018.

Enfin, elle déplore que le gouvernement n'ait pas donné suite aux propositions offertes par les associations patronales et les syndicats pour réduire la pression de la pénurie de main-d'oeuvre. En bout de ligne, la situation coûte très cher aux Québécois puisque les entreprises se voient forcer de prolonger les délais de livraison, ce qui contribue à faire monter les coûts facturés aux consommateurs.

«?Faute de personnel, nos entreprises ne peuvent fournir à la demande et encore moins songer à prendre de l'expansion. Dans le déni total de la pénurie de main-d'oeuvre, non seulement la CAQ est restée assise sur ses mains durant plus de trois ans au pouvoir, mais elle refuse d'entendre les solutions proposées par les acteurs économiques. »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 16:13 et diffusé par :