Minière O3 dépose le rapport technique portant sur la mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Marban Ingénierie

TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt d'un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers portant sur la mise à jour de l'estimation des ressources minérales sur son projet Marban, entièrement détenu par la Société. Le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for Marban Engineering, Val-d'Or, Quebec » dont la date d'effet est le 27 février 2022, a été préparé pour Minière O3 par Ausenco Engineering Canada Inc. et G Services Miniers inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'« O3 Mining Inc. »

Le communiqué de presse de Minière O3 daté du 1er mars 2022 (intitulé « Minière O3 augmente les ressources M&I à ciel ouvert de 29 % pour le volet Marban Ingénierie ») résume les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans le rapport. La Société a le plaisir de confirmer qu'il n'y a aucune différence importante entre les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans le communiqué de presse daté du 1er mars 2022 et le contenu du rapport technique déposé aujourd'hui.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com

Mise en garde concernant l'estimation de ressources minérales

Le lecteur est avisé que des ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation de ressources minérales décrite dans le présent communiqué de presse peut être affectée de façon importante par des enjeux géologiques, environnementaux, liés aux permis, juridiques, liés aux titres, sociopolitiques, liés à la commercialisation ou d'autres enjeux pertinents. L'estimation de ressources minérales est classée conformément aux Normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole («?ICM?») sur les définitions pour les ressources minérales et les réserves minérales intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Le lecteur est avisé qu'il ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources minérales présentées mèneront éventuellement à des réserves minérales qui pourraient être exploitées économiquement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

