AGA des Producteurs de lait du Québec : concours de la qualité du lait Lait'xcellent - Trois fermes laitières récompensées pour la qualité exceptionnelle de leur lait par Les Producteurs de lait du Québec





SAINT-HYACINTHE, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ferme Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults, la Ferme Morine de Coaticook et la Ferme Marguerite Paiement de Mirabel se sont classées aux trois premières positions à l'échelle québécoise pour la qualité exceptionnelle de leur lait. Elles ont respectivement remporté les prix Or, Argent et Bronze de l'édition 2021 du concours Lait'xcellent. Les récipiendaires ont été dévoilés en marge de l'assemblée générale annuelle 2022 des Producteurs de lait du Québec.

Les vidéos présentant les gagnants de l'édition 2021 du concours Lait'xcellent sont disponibles sur notre chaîne YouTube : https://bit.ly/3vict71.

Lait'xcellent Or 2021

Ferme Denis Desfossés, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec

La Ferme Denis Desfossés, située à Sainte-Brigitte-des-Saults dans la région du Centre-du-Québec, remporte Lait'xcellent Or pour la qualité de son lait en 2021. Il s'agit de son 10e prix au niveau provincial. L'entreprise compte 20 vaches en lactation qui sont logées sur une litière de paille remplacée deux fois par jour. Le confort des vaches et la propreté de leur environnement sont au centre des préoccupations de M. Desfossés. Il passe également beaucoup de temps à observer ses vaches et prend soin d'adapter ses soins au tempérament de chacune.

En plus de sa première place au niveau provincial, la Ferme Denis Desfossés a remporté six fois l'Or, deux fois l'Argent et deux fois le Bronze au concours Lait'xcellent. Sa ferme s'est aussi classée à plusieurs reprises parmi les 25 meilleures de la province pour la qualité de son lait.

Lait'xcellent Argent 2021

Ferme Morine, Coaticook, Estrie

Véronique Lévesque et Réjean Morin sont propriétaires de la Ferme Morine, située à Coaticook dans la région de l'Estrie, depuis 2001. Ils en sont la troisième génération. Ils montent sur le podium du concours Lait'xcellent pour une deuxième année consécutive. Pour eux, il s'agit d'une reconnaissance de leur travail qui les encourage à continuer. Le secret de leur succès réside dans la rigueur des tâches et des soins aux animaux. Ils portent également une grande attention à la propreté des stalles et du pis lors de la traite. Le troupeau compte 65 vaches, dont 35 en lactation. À la Ferme Morine, produire un lait de qualité, c'est un travail d'équipe qui est fait avec beaucoup de passion et en famille. Les enfants du couple, Frédéric et Jérémi, sont très impliqués dans l'entreprise.

En plus de se retrouver à deux reprises parmi les finalistes provinciaux du concours Lait'xcellent, la Ferme Morine a également remporté deux certificats Grande distinction et cinq certificats Très grande distinction ces dernières années.

Lait'xcellent Bronze 2021

Ferme Marguerite Paiement, Outaouais-Laurentides

Michel Paiement a pris les rênes de la ferme familiale située à Mirabel en 2009, dans la région d'Outaouais-Laurentides. Il en est la troisième génération. La ferme compte une trentaine de vaches en lactation. Michel est passionné de génétique, il fait des croisements et élève six différentes races. Pour lui, le fait de sortir des vaches taries et les taures gestantes contribuent grandement à la santé et au bien-être des vaches.

L'entreprise a souvent fait partie des meilleures de sa région pour la qualité du lait, mais c'est la première fois qu'elle remporte un Lait'xcellent à l'échelle du Québec. Elle a également remporté trois certificats Très grande distinction ces dernières années.

La qualité du lait, une priorité pour les producteurs

Au Québec, comme au Canada, les normes de qualité du lait sont parmi les plus élevées de l'industrie, avec notamment des exigences très sévères sur l'absence d'antibiotiques dans le lait et l'interdiction d'utiliser des hormones de croissance pour les animaux.

Les producteurs de lait québécois pratiquent une gestion optimale de la qualité en respectant les règles très strictes du programme Lait canadien de qualité, qui vise à prévenir, à surveiller et à réduire les risques liés à la salubrité des aliments à la ferme. Ce programme est l'un des volets de proAction, le programme de gouvernance saine et durable des fermes laitières d'ici.

À propos de Lait'xcellent

Le concours Lait'xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

