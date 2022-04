Lancement de l'Avatr 011, co-conçu par MMW et limité à 500 unités dans le monde





L'IE est la nouvelle tendance, Avatr crée la série « 0 »

Avatr 011, un SUV coupé électrique intelligent et émotionnel en édition limitée, conçu conjointement par MMW en première mondiale, limité à 500 exemplaires.

Matthew M. Williams (ci-après mentionné MMW), co-fondateur de 1017 ALYX 9SM et directeur créatif de la marque de luxe française Givenchy, est le designer invité de l'Avatr 011.

Partageant des concepts de design similaires avec MMW, Avatr 011 fusionne parfaitement l'intelligence émotionnelle et la mode.

L'Avatr 011 sera officiellement disponible à la précommande au deuxième trimestre de cette année et livré au quatrième trimestre.

SHANGHAI, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le premier modèle en édition limitée conçu conjointement pour Avatr, l'Avatr 011, a été présenté en première mondiale. Matthew M. Williams (ci-après mentionné MMW), co-fondateur de 1017 ALYX 9SM et directeur créatif de la marque française de mode de luxe Givenchy, a dévoilé une collection de mystérieuses vidéos et oeuvres co-créées sur sa plateforme sociale personnelle, pour dévoiler l'Avatr 011.

Premier modèle de la série « 0 » de la marque Avatr, l'Avatr 011 a été conçu conjointement par Matthew M. Williams et Nader Faghihzadeh, directeur de la conception d'Avatr, et sort en nombre limité de seulement 500 unités dans le monde.

« L'Avatr 011 intègre vraiment l'essence de la mode et de la technologie et nous sommes honorés de présenter des oeuvres pionnières qui représentent notre monde aujourd'hui », a souligné Mme Wang Lin, directrice du marketing chez Avatr Technology.

Avatr et MMW partagent des concepts de design similaires

Avec son concept de design futuriste, son style de luxe décontracté et son approche humaniste, l'Avatr 011 est devenu un chef-d'oeuvre avant-gardiste des tendances pour les futures automobiles.

Ce nouveau modèle représente parfaitement la philosophie de design, de mode, et les éléments emblématiques de MMW.

En tant que designer invité d'Avatr 011, Matthew M. Williams a commenté : « Ce projet et son inspiration m'enthousiasment ; le concept d'Avatr d'explorer de nouvelles caractéristiques fondamentales pour l'avenir de l'automobile coïncide avec mon désir de toujours essayer d'innover dans mon design et dans l'industrie de la mode. »

« En tant que designer automobile, vous devez transformer l'information en émotion. L'inspiration de l'Avatr 011 vient de l'idéologie futuriste du produit », a souligné Nader Faghihzadeh, directeur de la conception d'Avatr, « Les gens peuvent interagir et s'exprimer encore davantage. »

AVATR X MMW bénéficie d'un design unique

L'Avatr 011 est également construit sur une déclaration de simplicité avec la composition entièrement noire créant un corps avant-gardiste. Il est équipé d'une face avant à ailettes, d'un corps « flottant » et l'arrière est inspiré d'un vaisseau spatial.

Le noir est la seule couleur disponible pour les Avatr 011?011, Noir.

Les boucles de ceinture se trouvent derrière le siège avant, dans le compartiment de rangement, sous la console centrale et le coffre.

Tout le véhicule est paré de cuir, la cabine en cuir NAPPA, et pour la première fois, du cuir mat NUPRIMA.

Les larges roues de 56 centimètres confèrent une forte attitude sportive avec ses quatre centres de roue fixes flottants qui restent immobiles pendant la conduite à grande vitesse.

Les lettres « AVATRMMW » sont présentées artistiquement sur l'appui-tête du siège, les étriers de frein, la bande lumineuse conducteur et l'écran de démarrage.

Une nouvelle référence pour les marques SEV (véhicules électriques intelligents) haut de gamme

L'Avatr 011 est équipé de l'IE. Grâce à CHN, une nouvelle génération de plateforme technologique SEV construite par Changan, Huawei et CATL, l'Avatr 011 présente des avantages inégalés en termes d'intelligence et de performance.

Équipé des deux moteurs nouvelle génération Huawei, le modèle a une puissance maximale de 425 kW et un rapport d'essieu avant et arrière s'approchant des 50:50. Équipé d'une nouvelle génération de batterie au lithium ternaire CTP de CATL, l'Avatr 011 a une autonomie de plus de 700 km. Il est également le premier modèle à appliquer un super système de charge rapide 750V à haute tension avec une puissance de charge de 240 kW.

L'Avatr 011 est équipé de Huawei HI, (Huawei Inside) une solution de voiture intelligente entièrement automatisée, un système de super-détection et une plateforme de super-calcul avec une puissance de calcul de 400 TOPS, y compris 3 capteurs lidar, 6 radars à ondes millimétriques, 12 radars à ultrasons et 13 caméras.

L'IE devient la nouvelle tendance avec l'Avatr 011, leader dans les nouvelles tendances de mode des VES avec son design esthétique et sa technologie humaniste en avance sur l'avenir. L'Avatr 011 sera disponible en précommande au deuxième trimestre de cette année et livré au quatrième trimestre.

Avatr Technology

Fondée en 2018, Avatr Technology s'engage à explorer une technologie de mobilité humanisée orientée vers l'avenir et à créer une expérience de mobilité émotionnellement intelligente pour ses clients. « Avatr » désigne l'incarnation ou la personnification. Avatr Technology représente le message avec une connotation plus profonde, se reflétant dans un monde parallèle. Il vise à créer « le plus émotionnel des compagnons intelligents » pour ses clients.

Avatr Technology a créé un nouveau modèle de coopération industrielle. En associant les avantages uniques de Changan Automobile, Huawei et CATL en matière de R&D véhicules et de fabrication intelligente, de solutions intelligentes pour véhicules et d'écologie énergétique intelligente, il crée la plateforme de réseau électrique intelligent de premier plan, CHN. Engagée dans la construction d'une marque mondiale de véhicules électriques intelligents haut de gamme (SEV), l'entreprise est située à Chongqing, Shanghai, et à Munich, en Allemagne.

