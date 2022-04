TerraPay obtient une licence aux États-Unis et vise à renforcer son empreinte sur les principaux marchés mondiaux





LA HAYE, Pays-Bas, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- TerraPay, leader mondial de l'infrastructure de paiements numériques, a annoncé avoir obtenu la licence d'entreprise de services monétaires (ESM) dans l'État de Floride, aux États-Unis. Cette licence aidera l'infrastructure de paiements transfrontaliers inégalée et robuste de l'entreprise à mobiliser les transferts de fonds internationaux dans la région en temps réel et à faible coût. Elle permettra également de fournir divers services de paiement financier à valeur ajoutée aux partenaires de TerraPay et à leurs clients présents dans le monde entier.

Grâce à la licence américaine, TerraPay vise à étendre son réseau de partenariats aux États-Unis et dans la région LATAM pour faciliter les transactions instantanées à faible coût et sans tracas dans 96 pays. Cette licence ESM est une étape importante vers l'objectif de TerraPay de devenir un acteur majeur dans l'écosystème mondial des paiements transfrontaliers.

Avec la licence américaine, TerraPay dispose désormais de 25 autorisations réglementaires et licences locales, reliant les clients à leurs réseaux de partenaires mondiaux (plus de 4,5 milliards de comptes bancaires, plus de 1,5 milliard de portefeuilles mobiles) dans 192 pays et 49 devises de règlement.

Selon les données publiées par la Banque mondiale , les États-Unis sont la source la plus importante de transferts de fonds dans le monde, suivis des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de la Suisse. Le rapport a également révélé que le coût de l'envoi d'argent à travers les frontières internationales est resté élevé, autour de 6,4 % en moyenne au premier trimestre de 2021. Les transferts de fonds vers l'Afrique subsaharienne sont particulièrement élevés (8 %).

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a commenté : « La licence ESM est une impulsion stratégique pour notre engagement à favoriser l'inclusion financière mondiale. Nos partenaires et nos clients sont notre priorité numéro un, et TerraPay travaille dur pour être une entité conforme à la loi dans différents pays et régions du monde. La licence américaine est la pierre angulaire du développement à long terme, et elle est basée sur une compréhension approfondie de l'industrie. Nous continuerons à travailler pour assurer un accès mondial à tous les participants et apporter des innovations dans l'écosystème des paiements. »

« Nous sommes ravis de recevoir la licence américaine, qui témoigne de notre engagement à favoriser l'interopérabilité numérique entre les pays. Les États-Unis étant le plus grand pays en termes de transfert de fonds, notre objectif principal est de renforcer davantage notre présence aux États-Unis et d'intensifier nos opérations dans 16 pays de la région LATAM afin de faciliter les transactions économiques, instantanées et sans frontières entre les États-Unis et des régions clés telles que LATAM, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le nouvel accord de licence nous permettra d'étendre nos offres de paiement à un plus grand nombre d'institutions financières et de construire une infrastructure de paiement sécurisée pour les entreprises aux États-Unis », a déclaré M. Philip Daniel, directeur régional, Amériques, TerraPay.

Basée aux Pays-Bas, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. La société a construit une voie des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 25 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à une infrastructure de paiement qui couvre le monde entier, leurs partenaires deviennent des guides de la promesse d'inclusion financière mondiale.

