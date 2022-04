Le Canada et l'Ontario investissent dans 144 projets d'infrastructures communautaires liés à l'eau





WELLAND, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de centres communautaires, de transports en commun ou de réseaux de distribution d'eau et de traitement des eaux usées, les investissements dans les infrastructures permettent de bâtir des collectivités fortes et saines.



Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 144 projets d'infrastructures communautaires liés à l'eau en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 190,2 millions de dollars dans 144 projets en Ontario, y compris ceux mentionnés ci-dessous, dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 140,5 millions de dollars, tandis que les collectivités locales font une contribution de plus de 108,5 millions de dollars. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les infrastructures liées à l'eau et de garantir aux Canadiens un meilleur accès à une eau potable fiable et propre.

À Welland, cet investissement soutiendra l'installation d'environ 1 500 mètres de conduites d'eau principales et de sept nouvelles bornes d'incendie le long du chemin Canal Bank. Ces améliorations permettront aux résidents de continuer à avoir un accès fiable à l'eau potable. Les routes et les trottoirs touchés par les travaux de ce projet seront également restaurés grâce à cet investissement.

Havelock-Belmont-Methuen est l'une des collectivités qui recevront un financement pour le remplacement de plus de 500 mètres de conduites d'eau principales le long de la rue George, et pour l'installation de quatre nouvelles bornes d'incendie. Les travaux comprendront également la réfection des chaussées, des trottoirs et des entrées touchés. À Kingsville, plus de 3 200 mètres de conduites d'eau principales seront remplacés dans plusieurs rues comme l'avenue James et la promenade Stonehedge. Le projet prévoit également l'installation de 234 conduites d'eau et de 24 nouvelles bornes d'incendie. Dans les deux collectivités, ces projets permettront d'améliorer la fiabilité et la capacité des conduites d'eau principales et d'accroître l'accès à l'eau potable.

Le financement permettra également de remplacer plus de 4 400 mètres de conduites d'eau principales dans la Première Nation des Ojibways d'Onigaming. Les travaux consistent à remplacer des milliers de mètres de conduites d'eau principales le long de neuf routes de la collectivité, dont le chemin Onigaming, le chemin Anishinaabe, School Loop et le chemin Ketemiikana. De plus, ce projet permettra de renouveler la pompe à incendie de la station de traitement de l'eau existante. Une fois terminé, ce projet augmentera la fiabilité de l'approvisionnement en eau de la collectivité et permettra aux résidents d'avoir un meilleur accès à de l'eau propre.

Citations

« Il est essentiel d'accroître l'accès à l'eau potable pour bâtir des collectivités fortes et saines. Notre partenariat avec l'Ontario améliorera les infrastructures d'eau potable dans 144 localités, villes et Premières Nations de la province, ce qui permettra à ces collectivités de continuer de se développer. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chaque collectivité au Canada devrait avoir accès à une eau potable sûre et propre. Les investissements dans l'approvisionnement en eau de Dain City aideront la collectivité à rester en santé et lui permettront d'accueillir davantage d'entreprises et de résidents. Notre gouvernement continuera de s'associer à ses partenaires provinciaux et municipaux pour investir dans des réseaux modernes et fiables d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. »

Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, des centaines de millions de dollars seront investis dans les collectivités de l'Ontario, au profit de milliers d'Ontariens. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones pour bâtir des collectivités canadiennes fortes et résilientes. »

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines

« Les investissements dans l'infrastructure verte annoncés aujourd'hui procureront des avantages à long terme pour des milliers de résidents de l'Ontario. Ces 144 projets permettront d'accroître l'accès à l'eau potable, d'améliorer la fiabilité de nos réseaux d'approvisionnement en eau et de protéger la santé et la sécurité. Ces investissements ne sont qu'une des nombreuses façons auxquelles notre gouvernement a recours afin de bâtir un Ontario plus propre et plus durable pour les générations actuelles et futures. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les investissements dans l'infrastructure verte annoncés aujourd'hui appuient notre responsabilité collective de protéger les bassins hydrographiques qui se jettent dans les Grands Lacs et qui fournissent de l'eau propre aux familles ici, dans la région de Niagara, et dans l'ensemble de la province. Le financement conjoint de 144 projets d'infrastructure liés à l'eau en Ontario comprend des projets d'eau propre majeurs à Grimsby, Lincoln et Pelham, dans Niagara-Ouest.

Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest

« L'investissement dans les infrastructures essentielles est un pilier du développement durable d'une ville en croissance comme Welland, et le projet de conduites d'eau principales sécurisées de Dain City est une réalisation importante pour nos résidents. Le financement accordé par nos partenaires provinciaux et fédéraux pour renforcer nos infrastructures et apporter une plus grande tranquillité d'esprit à nos résidents entraînera des avantages longtemps après la fin des travaux. »

Frank Campion, maire de Welland

Faits en bref

Les projets doivent répondre aux exigences fédérales en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) et/ou aux exigences en matière de consultation des Autochtones avant le début des travaux de construction (ce qui inclut la préparation du site et l'enlèvement de la végétation).

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 18,6 milliards de dollars dans plus de 4 180 projets d'infrastructure en Ontario .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 44 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,4 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures visant l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées.

De son côté, l' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; les infrastructures vertes et d'autres infrastructures prioritaires, y compris dans les collectivités rurales et nordiques.

investit plus de 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; les infrastructures vertes et d'autres infrastructures prioritaires, y compris dans les collectivités rurales et nordiques. Au cours des dix prochaines années, l' Ontario a prévu des investissements de plus de 148 milliards de dollars pour soutenir l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et de qualité, ainsi que pour mener des travaux de construction, de rénovation et de modernisation de nouveaux hôpitaux, écoles, transports publics, routes et ponts.

a prévu des investissements de plus de 148 milliards de dollars pour soutenir l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et de qualité, ainsi que pour mener des travaux de construction, de rénovation et de modernisation de nouveaux hôpitaux, écoles, transports publics, routes et ponts. La mise en chantier de projets d'infrastructure essentiels fait partie du plan du gouvernement de l' Ontario qui vise à bâtir des collectivités fortes et résilientes, à stimuler la création d'emplois et à favoriser la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité.

qui vise à bâtir des collectivités fortes et résilientes, à stimuler la création d'emplois et à favoriser la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Document d'information : Le Canada et l'Ontario investissent dans 144 projets d'infrastructures communautaires liés à l'eau

