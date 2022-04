Première convention collective pour les membres du SCFP chez Bell Média





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après s'être syndiqués en mars 2019 avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), quelque 80 employés de Bell Média inc. ont une première convention collective. En assemblée générale le 7 avril dernier, ils se sont prononcés à 93 % en faveur de l'entente, avec une participation de 77 % des membres.

L'entente d'une durée de quatre ans arrivera à échéance le 31 mars 2026. Les membres bénéficieront d'augmentations moyennes de 10,96 % lors de leur intégration aux nouvelles échelles de salaires en avril 2022. Sur quatre ans, en incluant cette intégration, les augmentations moyennes globales seront de 22,55 %.

La négociation s'était amorcée en septembre 2019 et a nécessité plus de 40 jours de négociation à travers plusieurs obstacles. En plus du contexte d'une première négociation, le syndicat a fait face à la pandémie, à l'acquisition de Noovo par Bell Média à l'été 2020, au regroupement des locaux de Bell Média sur la rue Papineau à l'automne 2021, au contexte inflationniste qui sévit depuis 2021, en plus d'un milieu de travail multi-syndical complexe et en mutation.

Pour Marie-Ève Jourdain, présidente par intérim de la section locale 5407 du SCFP, « malgré les délais et l'ampleur du projet, nous avons persisté et sommes très satisfaits du résultat, surtout pour un premier contrat de travail ».

Pour Marc-André Rousseau, premier vice-président du SCFP 5407, « ce qui me rend le plus heureux, c'est d'abord d'avoir réussi à mettre en place des classes salariales justes et équitables qui permettent aux membres d'évoluer au cours des prochaines années et ainsi tendre vers une équité avec nos collègues des autres unités. Dans un deuxième temps, c'est aussi d'avoir réussi à intégrer le principe de l'ancienneté et la protection de notre juridiction tout en permettant la flexibilité et l'agilité tant recherchées par la direction ».

Selon le conseiller syndical au SCFP Richard Quesnel, « les membres du syndicat peuvent être fiers du résultat obtenu. Le soutien et la solidarité dont ils ont fait preuve a permis au comité de négociation d'être patient et d'obtenir les meilleures conditions de travail possible, tant d'un point de vue normatif que salarial. Pour un syndicat qui était en quête de rattrapage et d'équité interne, c'est mission accomplie! »

Les membres du SCFP 5407 occupent diverses fonctions, essentiellement pour les Services techniques et l'Agence créative de Bell Média inc. afin d'assurer notamment l'exploitation des chaînes spécialisées de Bell Média inc.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 14:42 et diffusé par :