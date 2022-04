Interligne?lance Le Répertoire : lieux et ressources LGBTQ+





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Interligne lance Le Répertoire : lieux et ressources LGBTQ+ disponible en ligne dès maintenant. Ce registre a pour objectif de regrouper un ensemble de lieux et de ressources de partout au Canada offrant des services pour les individus faisant partie des communautés LGBTQ+. Cette initiative est devenue possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice. Toutes les personnes intéressées peuvent consulter dès maintenant Le Répertoire sur le site Web d'Interligne.

Regroupant près d'un millier de ressources de partout au pays, cet outil permet aux personnes utilisatrices d'avoir accès facilement aux informations importantes des lieux et ressources, en plus de connaître leur offre de services et leur localisation. Les personnes qui utiliseront le guide auront la possibilité d'évaluer les lieux et ressources de 1 à 5 étoiles, ainsi que de donner leur avis sur les endroits qu'elles auront visités grâce au Répertoire.

Un outil nécessaire et novateur

Le Répertoire répond à un besoin important pour les communautés LGBTQ+ au Canada. « Il est primordial pour les communautés LGBTQ+ d'avoir accès à des endroits inclusifs et sécuritaires. Avec le Répertoire, Interligne a voulu donner le pouvoir aux communautés marginalisées en les laissant elles-mêmes évaluer les lieux et les ressources selon leurs propres expériences. » rapporte Pascal Vaillancourt, directeur général chez Interligne.

Le Répertoire compte sur la mobilisation des communautés LGBTQ+ afin qu'elles contribuent à la qualité de son contenu. En partageant leurs expériences, les personnes utilisatrices participent à l'évolution du registre puisque leurs avis permettront d'ordonner des lieux et des ressources répondant précisément aux besoins exprimés par les communautés LGBTQ+.

Des lieux et ressources visibles

Interligne souhaite mobiliser les personnes qui travaillent pour des commerces ou des organisations cherchant à offrir des services inclusifs aux personnes LGBTQ+. Pour ce faire, l'organisme a créé un autocollant que les lieux inscrits au Répertoire pourront afficher sur leur vitrine. Grâce à cet autocollant facilement repérable, les organisations lancent au public le message clair qu'elles veulent aligner leurs pratiques à des valeurs d'inclusion et être sécuritaires pour les communautés LGBTQ+. Dès aujourd'hui, les lieux et ressources désirant faire partie du Répertoire peuvent en faire la demande via le site Web d'Interligne en répondant à un court questionnaire.

Pour consulter Le Répertoire : lieux et ressources LGBTQ+ : interligne.co/repertoire

Pour contacter la ligne d'écoute : 1 888 505-1010

À propos d'Interligne

Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

