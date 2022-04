Advanced Clinical poursuit son expansion mondiale en Europe grâce à de nouveaux bureaux en Suisse





Advanced Clinical, organisation de développement clinique et de dotation stratégique en ressources, est ravie d'annoncer la poursuite de son expansion en Europe, grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux à Zoug, en Suisse.

« Nous avons choisi d'ouvrir nos nouveaux bureaux à Zoug en raison de la proximité avec quelques-unes des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques les plus innovantes au coeur de l'Europe », a déclaré le Dr Andreas Amrein, directeur général pour l'Europe, et vice-président principal de l'Asie-Pacifique et du Japon. « Zoug est située en plein centre économique de la Suisse, et nous permettra d'attirer de nombreux promoteurs mondiaux et régionaux, ainsi que des professionnels hautement qualifiés dans le domaine de la recherche clinique. »

« Le fait d'ouvrir des bureaux à Zoug nous permet de soutenir pleinement nos clients actuels et nouveaux basés en Suisse, ainsi que d'accéder au vivier de talents qualifiés de la région », a confié pour sa part Julie Ross, présidente. « En continuant d'établir nos opérations dans des zones clés en Europe, nous sommes en mesure de diversifier notre programmes cliniques mondiaux, et de renforcer notre position en tant qu'organisation leader sur le marché intermédiaire de développement clinique et de dotation en ressources stratégiques. »

Advanced Clinical poursuivra ses efforts d'expansion en Europe au cours des prochains mois, et prévoit d'ouvrir d'autres bureaux en Belgique et en Suisse.

Advanced Clinical a également établi des opérations européennes en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, en Roumanie, en Pologne et en Ukraine. En outre, la société a établi des opérations au Japon, en Australie et à Singapour, ainsi que des bureaux nord-américains à Chicago, Orlando, Boston et Toronto, au Canada.

À propos d'Advanced Clinical

Advanced Clinical est une organisation de développement clinique et de dotation stratégique en ressources qui s'attache à offrir une meilleure expérience clinique tout au long du parcours de développement des médicaments. Notre objectif est d'améliorer la vie de tous ceux qui sont touchés par la recherche clinique, en abordant chaque opportunité avec clairvoyance, caractère, résilience et innovation. Assis sur des décennies d'expérience, nous aidons nos clients à obtenir de meilleurs résultats en menant des conversations franches et en anticipant les problèmes potentiels grâce à nos solutions personnalisées. Consultez notre site Web pour en savoir plus : www.advancedclinical.com.

