Projet pilote d'intelligence artificielle pour soutenir la demande en électricité des véhicules électriques à Ottawa

Collaboration entre la SIERE, la CEO, BluWave-ai et Hydro Ottawa pour fournir une visibilité sur le nombre croissant de VE qui utilisent l'électricité du réseau local

OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Pour répondre aux besoins énergétiques croissants créés par les véhicules électriques (VE) dans la région d'Ottawa, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) et la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) soutiennent un nouveau projet pilote de BluWave-ai et Hydro Ottawa qui utilisera l'intelligence artificielle (IA) pour réduire la charge de VE pendant les périodes de pointe de la demande, ce qui permet aux clients d'économiser de l'argent tout en prolongeant la durée de vie de l'infrastructure électrique.

Grâce au financement de 2,4 millions de dollars du Fonds d'innovation pour le réseau de la SIERE, ainsi qu'au soutien réglementaire de l'Espace innovation CEO, ce projet contribuera aux progrès techniques qui aideront à réaliser le potentiel de ces solutions. Les promoteurs du projet et leurs partenaires investissent 2,4 millions de dollars supplémentaires. L'annonce d'aujourd'hui donne corps au soutien que le Fonds d'innovation pour le réseau et l'Espace innovation CEO fournissent à quatre projets annoncés le mois dernier, ce qui porte l'investissement total à 41,8 millions de dollars.

La SIERE prévoit que la demande d'électricité provenant de l'électrification du transport, qui comprend les VE, augmentera de 20 pour cent par année. L'adoption accrue des VE présente des défis pour les services publics qui distribuent l'énergie nécessaire pour les charger.

Pour répondre à cette demande croissante à Ottawa, la SIERE et la CEO soutiennent BluWave-ai, Hydro Ottawa, Moment Energy et Zone X.O, exploité par Investir Ottawa. Ce projet pilote utilisera l'IA pour créer un service en ligne pour les propriétaires de VE qui regroupera les capacités de stockage et de charge des batteries de VE pour réduire les pics de demande et profiter d'une énergie à moindre coût en dehors des heures de pointe. Le système automatisé évaluera également l'intérêt et les répercussions pour les clients.

« Les technologies novatrices, comme l'IA, permettent aux consommateurs d'exercer un meilleur contrôle sur la façon dont ils utilisent l'électricité », explique Lesley Gallinger, présidente et chef de la direction de la SIERE. « En continuant de financer des projets locaux par l'entremise de notre Fonds d'innovation pour le réseau, nous trouvons de nouvelles façons de tirer parti du potentiel de l'approvisionnement local et de changer notre façon de penser notre réseau électrique. »

« Soutenir des projets comme celui-ci nous donne un aperçu des défis émergents dans un secteur de l'énergie en évolution rapide et fait progresser notre réflexion sur des solutions pour relever ces défis », explique Susanna Zagar, PDG de la CEO. « Nous sommes heureux que l'Espace l'innovation CEO puisse aider à ouvrir la voie à ce projet, avec les objectifs ultimes de permettre l'innovation sectorielle et de générer de la valeur pour le consommateur. »

Ce projet pilote mettra à l'essai une plateforme logicielle d'intelligence artificielle qui prend en charge les services publics sur le plan de la visibilité et du soutien du nombre croissant de VE qui utilisent l'électricité du réseau local. Grâce aux commentaires des clients, à l'optimisation des temps de charge et à l'emplacement stratégique du stockage sur batterie, la plateforme vise à réduire la pression sur le réseau local, ainsi qu'à permettre aux VE de fournir des services au marché provincial plus large de l'électricité.

« Nous savons que les véhicules électriques sont les voitures de l'avenir », a déclaré Todd Smith, ministre de l'Énergie. « C'est pourquoi notre gouvernement construit actuellement des bornes de recharge pour VE sur l'autoroute la plus achalandée de l'Ontario et oeuvre à offrir un tarif d'électricité de nuit très bas pour réduire les coûts de recharge des VE lorsque la demande d'électricité à l'échelle de la province est plus faible. Des projets comme EV Everywhere (des véhicules électriques partout) permettront d'intégrer davantage les VE au réseau électrique de l'Ontario en tirant parti de l'IA pour déplacer la recharge de VE vers les heures creuses, une solution gagnant-gagnant qui aidera les clients à économiser de l'argent, tout en réduisant la demande de pointe sur le réseau. »

« Les services publics de distribution en Ontario sont confrontés aux défis de soutenir la demande accrue des chargeurs de VE dans les maisons et les entreprises des clients », a déclaré Devashish Paul, PDG de BluWave-ai. « EV Everywhere de BluWave-ai facilite la transition vers la pénétration élevée des véhicules électriques en utilisant des données de réseau en temps réel pour prédire la demande, en tenant compte des charges prévues des consommateurs et de la production renouvelable derrière le compteur. Intégré aux installations énergétiques, EV Everywhere offre une répartition optimale pour la planification intelligente de la recharge de VE et du stockage d'énergie de la batterie disponible. Il s'agit d'une solution de rechange sans fil qui peut différer ou réduire le besoin de mises à niveau de l'infrastructure d'investissement. »

« Avec l'objectif de notre entreprise d'avoir des opérations nettes nulles d'ici 2030, et alors que nous continuons à soutenir les besoins énergétiques croissants de notre ville et la transition de nos clients vers un avenir plus vert, il est important pour Hydro Ottawa de participer à des initiatives à l'échelle de la province et à des projets comme EV Everywhere de BluWave-ai », affirme Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. « Ces projets constituent non seulement le fondement des nouvelles technologies novatrices, mais ils aident également à protéger notre réseau électrique contre les défis à venir dans le cadre de cette transition. »

« Travailler avec Blu-Wave AI et Hydro Ottawa crée une occasion incroyable d'accroître l'adoption des VE », affirme Gurmesh Sidhu, cofondateur et chef des produits de Moment Energy. « En ajoutant du stockage d'énergie au réseau, nous pouvons résoudre de nombreux problèmes que le réseau connaîtra à mesure que l'adoption des VE augmente. Travailler avec des partenaires nous permet de démontrer l'efficacité des batteries d'occasion et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'infrastructure de transmission et de distribution. »

« Dans le cadre de notre partenariat dans ce projet, Zone X.O, qui est exploité par Investir Ottawa, fournira notre installation privée de recherche et de développement à la fine pointe de la technologie et notre expertise technique pour collaborer et démontrer la solution technologique avant qu'elle ne passe au déploiement dans le monde réel. », affirme Kelly Daize, directrice de Zone X.O. « Le projet utilisera nos systèmes de bornes de recharge pour VE de niveau 2 et 3, notre infrastructure réseau et nos véhicules électriques pour construire un système pour tester plusieurs applications afin d'assurer une transition transparente et sécurisée vers le déploiement. »

Depuis sa création en 2005, le Fonds d'innovation pour le réseau de la SIERE a soutenu plus de 260 projets, en prenant des idées novatrices de partenaires et en les transformant en connaissances qui permettent d'améliorer la fiabilité, la durabilité et la résilience du système d'électricité provincial.

L'Espace innovation CEO permet aux innovateurs de mieux comprendre les exigences réglementaires. Au besoin, il est utile d'ouvrir la voie à des projets d'essai où il est possible d'offrir de la valeur aux consommateurs.

