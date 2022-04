L'INRS est la première université québécoise à remettre un doctorat honoris causa à l'auteure et militante écologiste Maude Barlow





À l'occasion de la collation des grades, le 14 mai 2022, l'INRS remettra à Mme Barlow la plus haute distinction universitaire en l'honneur de sa contribution au droit universel à l'eau.

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est fier d'annoncer qu'il remettra le doctorat honoris causa de cette année à Maude Barlow, fervente défenseuse des ressources hydriques au Canada et dans le monde. Cette distinction sera la première à lui être remise par une université au Québec.

Plaçant la solidarité au coeur de son parcours, madame Barlow se démarque par une remarquable carrière au service de l'environnement, de la justice sociale et de la démocratie. Elle incarne ainsi les grandes valeurs de respect, d'ouverture et d'inclusion prônées par l'INRS, puisque l'environnement et sa protection occupent une place importante dans la mission de l'établissement, tant en recherche qu'en formation.

Elle recevra son hommage à l'occasion de la cérémonie de la collation des grades 2022, le 14 mai prochain. L'INRS soulignera également la réussite des 137 diplômées et diplômés qui composent la plus récente cohorte de l'établissement de recherche et de formation, réunis pour l'occasion au Centre Mont-Royal, à Montréal.

«?La grande et fructueuse carrière de Maude Barlow a eu des retombées tangibles sur les différentes communautés du Canada et de nombreux autres pays. En effet, cette femme exceptionnelle a largement participé à la sensibilisation des personnes et des gouvernements à l'importance d'un accès universel à l'eau. Le message qu'elle porte nous inspire collectivement?!?» Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Mordre dans le changement social

Pendant plus de 40 ans, Maude Barlow a soutenu des causes importantes et a aidé des populations vulnérables en démontrant une grande générosité et un intérêt marqué pour les différents problèmes auxquels elles font face.

Détentrice d'un baccalauréat en histoire, cette militante se fait rapidement remarquer pour ses compétences de grande communicatrice et pour la force qu'elle déploie dans la défense des causes qui la touchent. D'abord défenseuse des droits des femmes, elle prend peu à peu un tournant pour la défense de l'accès l'eau comme droit humain universel. En 1988, Maude Barlow participe à la fondation du Conseil des Canadiens, un organisme dont elle sera la présidente bénévole pendant près de 30 ans.

En 2008, elle est nommée conseillère principale en matière d'eau auprès du père Miguel d'Escoto Brockman, alors président de l'Assemblée générale des Nations Unies. À ses côtés, elle mène une campagne pour la reconnaissance universelle du droit d'accès à l'eau et pour l'ajout de celui-ci à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 2010, Maude Barlow assiste au vote de l'Assemblée pour reconnaître le droit humain à l'eau et à l'assainissement des cours d'eau. Son travail sera salué par plusieurs délégations.

Les communautés bleues

Maude Barlow est l'initiatrice des Communautés bleues, un projet qui soutient et encourage les municipalités à protéger et à promouvoir le droit de l'accès à l'eau ainsi qu'à renoncer à sa privatisation. Depuis 2009, ce mouvement prône, par exemple, l'élimination des bouteilles d'eau lors de la tenue de conférences et d'événements publics. Aujourd'hui, ce projet touche plus de 25 millions de personnes un peu partout dans le monde. Ce succès retentissant est suivi de la publication de son livre Whose Water is it,Anyway ?, en 2019.

Parmi les nombreux prix qu'elle reçoit, citons le prestigieux Right Livelihood Award, également connu sous le nom du «?prix Nobel alternatif?», qui lui est remis en 2005 par le gouvernement suisse. La même année, la Fondation Lannan, en Californie, lui remet le Cultural Freedom Fellowship.

« Je suis profondément émue de recevoir cet honneur. L'Institut national de la recherche scientifique effectue un travail remarquable sur les composantes écologiques des crises du climat et de l'eau. En me décernant ce doctorat, l'INRS démontre clairement qu'il comprend également la dimension "droits de la personne" de ces crises. » Maude Barlow

Par la remise d'un doctorat honorifique à Maude Barlow, l'INRS souhaite réaffirmer sa reconnaissance des enjeux liés à l'accès à l'eau ainsi que l'importance de préserver cette ressource essentielle à toute forme de vie.

Reconnaître l'excellence?des membres diplômés

Plus largement, la collation des grades est aussi l'occasion de souligner le parcours remarquable de deux diplômés de la maîtrise et du doctorat la remise du Prix d'excellence du directeur général, qui souligne la très grande qualité de leur dossier universitaire. Une Médaille académique d'or du gouverneur général du Canada sera également remise à une étudiante ou à un étudiant. Par l'octroi de cette médaille, le gouverneur général du Canada encourage l'excellence scolaire partout au pays et reconnaît des personnes exceptionnelles.

L'INRS remettra également aux étudiantes et aux étudiants de ses quatre centres les prix et distinctions suivants :

Prix du rayonnement international;

Prix pour l'innovation, remis par TD Assurance Meloche Monnex;

Prix du leadership étudiant;

Prix pour le meilleur mémoire de maîtrise;

Prix pour la meilleure thèse de doctorat.

Les prix de la Fondation de l'INRS

Soulignons que la Fondation de l'INRS remettra, cette année encore, trois prix Lumières aux membres diplômés des années précédentes, dans la catégorie Étincelle, Éclat et Rayonnement.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1?500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

