Oceana Canada applaudit la publication de règles gouvernementales conférant au Canada le cadre juridique nécessaire au rétablissement des pêches épuisées





OTTAWA, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oceana Canada salue aujourd'hui la publication par le gouvernement canadien de nouvelles règles de rétablissement en vertu de la Loi sur les pêches. Ces règles pourraient marquer un tournant majeur pour l'abondance des poissons sauvages du Canada, dont moins du tiers est actuellement considéré comme en santé. Ainsi, en plus d'engagements et investissements gouvernementaux importants, le Canada dispose des outils juridiques nécessaires pour s'assurer que les populations gravement épuisées obtiennent les plans de rétablissement indispensables au retour de l'abondance dans les océans canadiens.



«?Avec la publication de ces règles, le gouvernement a l'obligation légale de rebâtir nos populations de poissons pour soutenir des pêches durables et prospères, des communautés côtières solides et un océan plus résilient et plus abondant. La pêche sauvage est un pilier culturel et économique pour les communautés côtières, autochtones et non autochtones. Si nous la rétablissons, nous pourrons continuer à nous appuyer sur cette abondance pour les années à venir,?» a déclaré Josh Laughren, directeur exécutif d'Oceana Canada.

Ce succès dépend, comme toujours, de la bonne application de la réglementation. Le gouvernement doit maintenant élaborer et exécuter des plans de rétablissement destinés à sortir les populations épuisées de la «?zone critique?». En particulier, il doit fixer un objectif de rétablissement des stocks, un échéancier pour l'atteindre et les mesures à prendre. Le règlement ajoute de nouveaux niveaux de transparence en exigeant que le ministre publie toute décision qui prolonge les délais de création de plans ou qui n'inclut pas d'échéancier pour l'atteinte des objectifs de rétablissement. Fait important, toute pêche autorisée pendant l'élaboration d'un plan doit respecter la croissance du stock afin qu'il sorte de la zone critique.

En 2019, le gouvernement a modifié la Loi sur les pêches pour rétablir les protections perdues sous les gouvernements précédents et a élaboré de nouvelles dispositions exigeant des plans de rétablissement pour les stocks de poissons épuisés. Les règles publiées aujourd'hui décrivent les éléments requis dans un plan de rétablissement et les stocks auxquels ces derniers s'appliquent. 30 stocks sont cités dans le règlement, dont 16 en zone critique. Le gouvernement dispose désormais de 24 mois pour élaborer des plans de rétablissement pour ces stocks, et 12 mois de plus si nécessaire. Oceana demande au ministre de répertorier les autres stocks le plus rapidement possible, afin que la loi s'applique uniformément à toutes les populations de poissons.

«?Plusieurs stocks sont gravement appauvris et ont besoin d'être rétablis depuis des années, voire des décennies. Le gouvernement a publié des directives détaillées sur la rédaction des plans de rétablissement. Maintenant qu'une première liste de stocks a été établie, nous attendons avec impatience l'élaboration de plans de rétablissement clairs et rigoureux qui placeront ces poissons sur la voie d'une abondance renouvelée,?» a ajouté M. Laughren.

Au cours des derniers mois, la ministre des Pêches, Joyce Murray, a pris des mesures vigoureuses pour mettre fin à la surpêche des stocks de poisson-fourrage gravement épuisés, en diminuant le quota de hareng du Pacifique et en fermant la pêche commerciale et la pêche d'appât du maquereau et du hareng de l'Atlantique. Les nouvelles règles s'appuient sur ces décisions essentielles pour redonner l'espoir d'un océan abondant, capable de soutenir les communautés et d'offrir une source alimentaire en permanence. Pour en savoir plus sur l'état des pêches au Canada, visitez FisheryAudit.ca/fr.

