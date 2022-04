Le ministre Vandal souligne les investissements du budget de 2022 pour de bons emplois, un air pur et une économie vigoureuse dans les territoires du Nord-Ouest





YELLOWKNIFE, NT, le 14 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à Yellowknife, à la suite d'une rencontre avec des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs autochtones au Birchwood Coffee K??, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont souligné les investissements pour de bons emplois, un air pur et une économie vigoureuse dans le budget de 2022. Ils ont été rejoints par l'honorable Caroline Wawzonek, ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, notamment responsable de le Société d'investissement et de développement, et ministre de la Condition de la femme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi que par Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife.

Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés, responsables et ambitieux pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Le gouvernement fédéral appuie les travailleurs canadiens tandis qu'ils développent les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain.

Le budget de 2022 investit dans la croissance économique et l'innovation, qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Cela comprend le lancement d'un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale pour attirer des investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et l'établissement d'une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie.

Le budget soutien aussi la mise en oeuvre de la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des emplois de qualité dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que dans le Nord et l'Arctique, tirant parti du besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

Le budget de 2022 appuie aussi le développement économique autochtone dans le Nord et l'Arctique grâce à un investissement de 15 millions de dollars, versé par l'entremise de CanNor.

L'industrie touristique, durement touchée, se remet encore des effets de la pandémie. Le budget de 2022 verra un investissement de 4,8 millions de dollars dans l'Association touristique autochtone du Canada afin d'appuyer ses opérations et de continuer à aider l'industrie du tourisme tandis qu'elle se remet sur pied à la suite de la pandémie.

Finalement, le budget prévoit des investissements importants pour rendre la vie plus abordable pour les habitants du Nord et les Canadiens par le biais de services de garde d'enfants abordables, d'investissements dans notre système de soins de santé publique ainsi qu'en traitant de l'héritage honteux laissé par les pensionnats autochtones et en avançant la réconciliation avec les peuples autochtones.

L'économie du Canada demeure forte, et avec le budget de 2022, le pays maintiendra une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous.

« Les petites entreprises sont l'épine dorsale des collectivités locales; elles créent des emplois et soutiennent des familles. Elle assurent un esprit communautaire. Le budget de 2022 vise la croissance économique des Territoires du Nord-Ouest et dans l'ensemble du Canada, la création de bons emplois, l'obtention d'une vie plus abordable et l'établissement d'un pays où personne n'est laissé pour compte. Le plan de notre gouvernement vise à construire un plus grand nombre de logements, à assurer le perfectionnement des compétences, à créer des emplois bien rémunérés, à assurer un air et de l'eau plus purs pour nos enfants ainsi qu'à établir une économie plus vigoureuse, plus inclusive et plus résiliente, et ce, pour les années à venir. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Notre gouvernement, par le biais du budget de 2022, appuie les entreprises, les habitants et les collectivités du Nord à l'aide d'investissements et un plan pour une économie à croissance vigoureuse. La création d'emplois et un développement économique durable aident à une économie diversifiée dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que dans l'ensemble du Canada. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« À la suite de l'annonce du budget de 2022, c'est avec plaisir que j'ai constaté d'importants investissements s'alignant avec les priorités et opportunités des Territoires du Nord-Ouest. Les grands investissements visant le rôle du Canada dans les minéraux et les métaux témoignent des discussions que nous avons eues avec le gouvernement fédéral, tant à propos de notre fort potentiel dans ce secteur que des défis à relever, notamment de continuer à nous assurer que les processus de réglementation soient efficaces et de traiter des lacunes en termes d'infrastructures. De plus, le soutien à l'industrie touristique autochtone, tant présent que nouveau, est une bonne nouvelle pour les nombreuses et différentes entreprises touristiques autochtones dans l'ensemble des Territoires. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires fédéraux pour trouver des façons de maximiser ces occasions d'investissement et de collaboration afin de renforcer et de diversifier l'économie des Territoires et améliorer la qualité de vie de ses résidents. »

L'honorable Caroline Wawzonek, ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement et responsable de la Société d'investissement et de développement, et ministre de la Condition de la femme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La force économique de Yellowknife est liée au bien-être de nos résidents, aux collectivités autochtones avoisinantes ainsi qu'au climat. Un financement en soutien à la croissance et à la diversification de l'économie de la ville permettra de créer des emplois, de s'assurer que le Nord demeure compétitif et d'encourager de nouveaux investissements. Un développement économique durable vient appuyer la vision de Yellowknife pour une communauté prospère. »

Rebecca Alty, mairesse de la ville de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

« Nous avons constaté que le soutien à la croissance de l'innovation et de l'entrepreneuriat autochtones génère une richesse à la fois culturelle et économique dans les collectivités du Nord. Ces investissements dans les capacités des entrepreneurs du Nord et de leurs entreprises, faits de façon à honorer les systèmes des connaissances autochtones, sont nécessaires à l'inclusion et à la réconciliation économiques au Canada. »

Benjamin Scott, directeur de projet fondateur, EntrepreNorth

Les mesures du budget de 2022 visant à appuyer le perfectionnement des compétences pour que les habitants du Nord et tous les Canadiens occupent de bons emplois comprennent :

84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement accordé au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, ce qui aiderait chaque année 3 500 apprentis issus de groupes sous-représentés, y compris les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les Canadiens des communautés noires et racisés à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur.

Les mesures du budget de 2022 visant à combattre les changements climatiques comprennent :

Plus de 3 milliards de dollars en financement pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



D'importants nouveaux investissements pour protéger nos terres, lacs et océans;



La création du fonds de croissance du Canada pour attirer des investissements importants du secteur privé en vue de la création d'une économie carboneutre d'ici 2050.

pour attirer des investissements importants du secteur privé en vue de la création d'une économie carboneutre d'ici 2050. Le budget de 2022 prévoit d'autres mesures importantes, dont les suivantes :

Fournir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en oeuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada ;

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Fournir jusqu'à 300 millions de dollars sur 5 ans, dès 2022-2023, pour co-élaborer et lancer une stratégie pour les logements urbains, ruraux et autochtones dans le Nord.

