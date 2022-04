Déclaration conjointe d'Environnement et Changement climatique Canada et de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis à l'occasion du 50e anniversaire de la signature de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis





GATINEAU, QC, le 14 avril 2022 /CNW/ - L'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, Michael S. Regan, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ont fait la déclaration suivante.

« Le Canada et les États-Unis collaborent depuis de nombreuses années sur des dossiers qui ont de grandes répercussions sur la santé, la prospérité et le bien-être de la population des deux côtés de la frontière. La gestion partagée de l'écosystème des Grands Lacs, un des plus grands systèmes d'eau douce de la planète, illustre parfaitement notre action concertée.

« Il y a cinquante ans, soit le 15 avril 1972, à la suite d'une importante détérioration de la qualité de l'eau, nos deux pays ont affirmé leur détermination à collaborer étroitement pour restaurer et protéger les Grands Lacs par un nouveau cadre de coopération, l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis.

« Au titre de cet accord, le Canada et les États-Unis ont mobilisé les gouvernements des États et des provinces, les municipalités, les autorités locales, les Premières Nations, les Métis, les gouvernements tribaux, l'industrie, les organismes non gouvernementaux et le public afin qu'ils travaillent ensemble à l'établissement d'un écosystème des Grands Lacs sain et durable pour le bien des générations actuelles et futures.

« L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, conjugué avec d'autres programmes environnementaux complémentaires des États-Unis et du Canada, a été extrêmement efficace pour améliorer et protéger la qualité de l'eau des Grands Lacs. Par exemple, nous avons réussi à réduire la présence dans l'environnement de substances toxiques nocives pour les poissons et la faune, des réductions atteignant 90 p. 100 dans certains cas. Nous avons remis en état et continuons de remettre en état des secteurs particulièrement dégradés des deux côtés de la frontière, et nous avons mis en place des mesures qui ont permis le retour d'importantes espèces dans la région des Grands Lacs, dont le Pygargue à tête blanche et le touladi. Nos progrès communs dans le domaine de l'environnement témoignent de la solidité des relations entre le Canada et les États-Unis.

« Alors que nous célébrons 50 ans de collaboration, nous reconnaissons que notre travail est loin d'être terminé et que nos deux pays doivent continuer d'agir pour protéger cette richesse inestimable. Nous nous remémorons avec fierté les réalisations faites au titre de l'Accord jusqu'à présent, et nous réitérons notre détermination commune et profonde à continuer de travailler ensemble à la restauration et à la protection des Grands Lacs pour les années à venir.

« Les États-Unis et le Canada continueront de célébrer cet important jalon et de discuter des options pour protéger les Grands Lacs pendant les 50 prochaines années lors du Forum public sur les Grands Lacs qui se tiendra à Niagara Falls, en Ontario, la semaine du 26 septembre 2022. »

