SUR LA BONNE VOIE - VIA RAIL AUGMENTE SES SERVICES À TRAVERS LE CANADA JUSTE À TEMPS POUR L'ÉTÉ





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW/ - Alors que la demande de voyages continue de progresser, VIA Rail Canada (VIA Rail) poursuit son plan de reprise graduelle des services et est heureuse de rétablir la plupart des services à travers le pays d'ici la fin juin 2022.

"Il s'agit d'une étape cruciale et digne de célébrations dans notre plan de reprise du service après deux années incroyablement difficiles", a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. "Nous avons hâte d'accueillir encore plus de nos clients à nouveau à bord de nos trains et de faire notre part pour encourager les Canadiennes et Canadiens et les touristes à sortir et à explorer ce magnifique pays pour la saison de voyage estivale."

L'objectif de VIA Rail a toujours été la reprise sécuritaire des services lorsque les conditions le permettent, et nous sommes heureux d'offrir à nos passagers plus d'options cet été avec la reprise des services d'un océan à l'autre.

Date Routes Services 29 Avril* Le Canadien Reprise de 2 fréquences complètes 3 Juin* L'Océan Reprise de 3 fréquences complètes 9 Juin* Corridor Québec - Windsor Fréquences supplémentaires dans le corridor 10 Juin* Jasper - Prince Rupert Reprise de 3 fréquences complètes 14 Juin* Sudbury - White River Reprise de 3 fréquences complètes 29 Juin* Montréal - Senneterre Reprise de 3 fréquences complètes 29 Juin* Montréal - Jonquière Reprise de 3 fréquences complètes

(*Les dates précises sont susceptibles de changer légèrement, car VIA Rail est en train de finaliser les détails, notamment l'accès à l'infrastructure). (La ligne Winnipeg-Churchill de VIA Rail continuera d'offrir ses trois fréquences complètes par semaine, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie.)

Tout au long de la pandémie, notre décision d'ajouter des fréquences a été fondée sur divers facteurs, dont la demande, et sur le maintien d'une approche équilibrée afin de remplir l'important mandat de service public de VIA Rail et de gérer les impacts financiers.

Tout au long de cette crise, la santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés ont toujours été notre priorité absolue. La Société révisera son offre de services en fonction des derniers développements si nécessaire.

Les mesures de sécurité existantes mises en place par VIA Rail en réponse au COVID-19 restent en vigueur. Elles comprennent, entre autres, une politique de port de masque dans nos trains et la vaccination obligatoire exigée par le gouvernement fédéral.

Le train reste l'un des moyens de transport le plus sécuritaires pour voyager cet été et nous sommes heureux d'offrir à nos passagers plus de fréquences et plus de flexibilité.

RAPPEL

Le port d'un masque est obligatoire en tout temps dans les gares de VIA Rail et à bord des trains de VIA Rail. Pour la santé et la sécurité de tous les passagers et employés, les passagers qui ne portent pas de masque pendant leur voyage devront descendre du train ou se verront refuser l'accès à bord.

De plus, VIA Rail demande aux passagers de se tenir informés des directives de santé publique et de respecter celles qui s'appliquent à eux et à leurs plans de voyage, y compris la vaccination obligatoire. La Société rappelle aussi constamment à ses passagers et à ses employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique et de respecter rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le pli du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être lavé les mains au préalable).

Les passagers se verront refuser l'embarquement s'ils présentent des symptômes similaires à ceux d'un rhume ou d'une grippe (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement pour un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19.

Les mises à jour les plus récentes sont disponibles sur le site Web de VIA Rail.

