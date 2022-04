FPInnovations engagée dans la réduction de l'empreinte carbone grâce à la construction en bois de grande hauteur au Canada





MONTRÉAL, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations, organisation privée sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale, lance aujourd'hui l'édition 2022 de son Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada. Ce manuel de pointe, de près de 700 pages, a été mis à jour par rapport à l'édition 2014 à partir des données les plus récentes et vise à aider les architectes, ingénieurs, consultants en code, promoteurs, propriétaires de bâtiments et autorités compétentes à comprendre le contexte unique qui doit être considéré lors du développement et de la construction de bâtiments en bois de grande hauteur.

Fournir aux professionnels de la construction des données et outils exploitables est un moyen d'encourager l'utilisation accrue du bois dans la construction non résidentielle. Ce faisant, le bois peut remplacer des matériaux à forte intensité de carbone comme l'acier et le béton et stocker le carbone à long terme. « L'intérêt pour la construction de bâtiments en bois de grande hauteur a augmenté de façon significative dans le monde entier au cours des dernières années, comme en témoignent les nombreux projets et modifications aux codes de construction (comme l'acceptation de la construction massive en bois encapsulé pouvant atteindre 12 étages au Canada) qui ont vu le jour depuis la publication de la première édition », souligne Erol Karacabeyli, coéditeur du guide et scientifique principal du groupe Construction durable chez FPInnovations. « L'expérience et les données acquises dans le cadre de ces projets et des recherches récentes ont permis de consolider les connaissances et de fournir une version enrichie de ce guide complet. »

L'édition 2022 du Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada est conforme aux versions récemment publiées du Code national du bâtiment du Canada 2020, de la norme CSA O86 édition 2019 et du Wood Design Manual 2020 du Conseil canadien du bois. Il a été rédigé et révisé par plus de 60 experts et a bénéficié du soutien financier de Ressources naturelles Canada, Forestry Innovation Investment Ltd, BC Housing, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Régie du bâtiment du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan, le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario et les partenaires industriels de FPInnovations.

Il est possible de télécharger gratuitement un exemplaire du Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada à l'adresse fpinnovations.ca/fr/tallwood (version française) et fpinnovations.ca/tallwood (version anglaise). Des copies papier peuvent aussi être commandées auprès de la bibliothèque Amazon de FPInnovations.

Bientôt disponible : Guide de modélisation de structures en bois

S'appuyant sur les connaissances techniques et scientifiques de son équipe d'experts et de ses partenaires externes, FPInnovations met actuellement la dernière main à la préparation d'un nouveau Guide de modélisation des structures en bois, qui sera publié dans les prochains mois. Ce nouveau guide présente des concepts et des outils de modélisation informatique pour soutenir l'analyse et la conception des structures en bois, y compris les bâtiments en bois de grande hauteur.

Dans un contexte de gestion durable des forêts, le stockage du carbone dans les bâtiments en bois offre une avenue importante pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. La mise en commun des connaissances de nombreux spécialistes dans divers domaines d'expertise constitue la force de ce guide qui, nous en sommes convaincus, continuera à faire croître le nombre de grands bâtiments en bois tant dans le paysage canadien et qu'à l'échelle mondiale.

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

Ressources naturelles Canada est engagée à appuyer le développement de matériaux de construction à faible émission carbone. Ce guide de pointe sur la construction de bâtiments en bois de grande hauteur aidera les communautés canadiennes de la conception et de la construction en fournissant les connaissances dont elles ont besoin pour réduire les émissions de carbone dans l'environnement bâti et démontre l'innovation et l'expertise du Canada à construire de façon durable à l'aide du bois.

Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada

FPInnovations est une organisation privée sans but lucratif qui se spécialise dans la création solutions pour appuyer la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale. L'organisation bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche de pointe, développer des technologies avancées et livrer des solutions d'avant-garde aux problèmes complexes qui touchent tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. Elle a des laboratoires de recherche à Québec, Montréal et Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à l'échelle du Canada.

