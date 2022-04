Vecima lance un nouvel ensemble de fonctionnalités Terrace IQ, incluant une entrée HLS et la gestion des droits numériques Verimatrix





Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel ensemble de fonctionnalités Terrace IQtm qui comprend une entrée HTTP Live Streaming (HLS) avec gestion des droits numériques Verimatrix. Le portefeuille de passerelles vidéo commerciales Vecima Terrace permet aux opérateurs de fournir avec efficacité des services vidéo groupés et facilite le passage de la diffusion vidéo traditionnelle à des technologies plus modernes telles que la diffusion à débit adaptatif (ABR). Les fonctionnalités annoncées aujourd'hui renforcent la position innovante et de leader du marché de Vecima dans le domaine des passerelles vidéo commerciales.

L'ajout de la prise en charge de la plateforme DRM de Verimatrix dans les fonctionnalités de diffusion vidéo sur IP de Terrace IQ représente une avancée passionnante. Outre la prise en charge (déjà incluse) du protocole Secure Reliable Transport (SRT), Terrace IQ prend également en charge une haute capacité de canal, le transcodage intégré, le cryptage Pro:Idiom®, la sortie IP et la sortie QAM dans un facteur de forme modulaire. Lorsque la protection d'un contenu de grande valeur est primordiale, les clients de Vecima considèrent que Verimatrix est le leader du secteur.

«Verimatrix est fière de fournir à ses clients les dernières technologies anti-piratage pour les aider à mettre en oeuvre leur stratégie de modernisation, a déclaré Asaf Ashkenazi, directeur de l'exploitation et président de Verimatrix. Nous voulons apporter de la valeur à nos clients et répondre à leurs besoins. Comme nous travaillons depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec Vecima, cette stratégie ne cesse d'être améliorée.»

«Nous sommes fiers du travail que nous avons réalisé avec Verimatrix pour enrichir les fonctionnalités de Terrace IQ, ainsi que de nos nombreuses autres initiatives communes déployées au fil des ans, a déclaré Clay McCreery, directeur de l'exploitation chez Vecima. Vecima et Verimatrix remplissant avec passion et expertise leur mission, qui consiste à fournir des solutions de passerelle vidéo aux performances inégalées, aisément déployables et utilisables en grand nombre et d'un bon rapport coût-efficacité.»

Pour plus d'informations sur Terrace IQ, visiter le site Web vecima.com/products/terrace/iq/.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Nous activons les connexions de confiance dont nos clients dépendent pour offrir des expériences et un contenu attrayants à des millions de consommateurs à travers le monde. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.verimatrix.com.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) est le chef de file de l'évolution mondiale vers les futurs réseaux multi-gigabit riches en contenu. Nos collaborateurs talentueux proposent des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux haut débit et de streaming vidéo, surveillent et gèrent les transports et changent la vie des foyers et des entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent aux abonnés une vitesse extraordinaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. Pour plus d'informations, visiter le site Web vecima.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

