Annonce concernant le transport aérien régional





MONT-JOLI, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, procédera à une annonce concernant le transport aérien régional. Il sera accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, de M. Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec, et de M. Jonathan Lapierre, maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et vice-président de la Fédération des municipalités du Québec.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : jessica.leblanc@transports.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 19 avril 2022



HEURE : 10 h 30



LIEU : Mont-Joli

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Conférence également diffusée en ligne sur Zoom.

Cliquer sur ce lien vers 10 h 55.

https://bit.ly/3v8T4oW

Note importante pour la diffusion sur Zoom

Vous pourrez accéder à la conférence avec votre navigateur à partir du lien indiqué plus haut. Nous demandons à tous les participants de s'identifier en inscrivant leur prénom et nom ainsi que de préciser entre parenthèses le média représenté. Lors de la conférence de presse, assurez-vous de fermer la caméra et le micro de votre ordinateur.

Pour la période de questions, vous devrez lever la main virtuellement et on vous accordera un droit de parole, les uns après les autres.

L'utilisation de l'un des navigateurs suivants, mis à jour, est recommandée :

PC : Chrome ou Edge

Mac : Safari ou Mozilla

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 12:01 et diffusé par :