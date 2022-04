Terran Biosciences et Blumentech S.L. annoncent l'acquisition d'un portefeuille de brevets couvrant les découvertes révolutionnaires de l'éminent chercheur sur les psychédéliques, le Dr Jordi Riba





NEW YORK, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences (« Terran »), une société de plateforme biotechnologique dédiée au développement de thérapies transformationnelles pour les maladies neurologiques et psychiatriques, a conclu un accord avec Blumentech S.L. (« Blumentech ») pour acquérir le portefeuille complet de brevets de Blumentech et les données qui l'accompagnent, qui comprennent de nombreuses découvertes révolutionnaires du défunt Dr Jordi Riba Serrano, un ethno-pharmacologue renommé et un pionnier de la recherche sur les psychédéliques.

Largement admiré pour son travail de pionnier dans ce domaine, le Dr Riba a été le premier à mener une étude contrôlée par placebo sur l'ayahuasca en 1999, et a publié de nombreux articles sur la capacité de la molécule DMT à induire la neurogenèse. Ses découvertes ont démontré de nouvelles façons de maintenir les avantages thérapeutiques et neurogéniques des composés psychédéliques tout en réduisant les effets secondaires potentiels et en augmentant le potentiel d'utilisation pour une population beaucoup plus large de patients.

Pendant son séjour en tant que chercheur principal à l'Institut de recherche biomédicale Sant Pau de Barcelone, le Dr Riba a fondé Blumentech en 2017 en tant que spin-out pour faire avancer ses recherches et explorer davantage ces nouvelles possibilités et applications pour les psychédéliques. La même année, il a figuré aux côtés d'Elon Musk et de Kamala Harris dans la liste des « 25 personnes qui façonnent l'avenir » de Rolling Stone, mettant en avant les visionnaires qui « changent (et peut-être sauvent) le monde une idée brillante à la fois. »

Depuis le décès du Dr Riba en 2020, son fils Marc Riba a pris la relève en tant que directeur de Blumentech pour continuer à faire avancer les choses. « Mon objectif est de poursuivre l'héritage de mon père. Sa vision était d'utiliser ses recherches pour trouver des solutions pour les millions de personnes souffrant de maladies mentales et neurologiques, » a déclaré Marc. « Grâce à la formidable équipe de Blumentech, dirigée par Gérard de Lucas, nous avons pu protéger et développer la propriété intellectuelle de mon père. Maintenant, nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de Terran, qui, nous le savons, sera en mesure d'assurer la poursuite de son important travail et de faire passer sa vision au niveau supérieur. Nous avons été impressionnés par leur équipe, leur propriété intellectuelle, leur portefeuille et leur nouvelle approche du domaine, et nous sommes convaincus qu'ils réussiront à offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients qui en ont besoin. »

Les brevets de Blumentech viennent compléter le portefeuille de propriété intellectuelle de Terran, en pleine croissance, qui compte plus de 150 demandes de brevets dans le domaine des psychédéliques, y compris des brevets sur le composé DMT actif par voie orale de Terran, un produit du solide programme de découverte de médicaments en chimie médicinale de Terran.

Le Dr Sam Clark, PDG de Terran, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à Blumentech et de faire progresser ces actifs aussi rapidement que possible. Le Dr Riba a véritablement ouvert la porte à tout ce domaine de recherche, et nous espérons que nous pourrons nous aussi ouvrir des portes aux patients grâce à ces approches innovantes. »

L'accord comprenait également des données et des droits de brevet cédés et licenciés par plusieurs institutions académiques en Espagne, notamment : Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau (FIRHSCSP), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), State Agency Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P (CSIC), et Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

À propos de Terran Biosciences, Inc.

Terran est une société de biotechnologie qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le SNC et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée de développement, dont de nouvelles thérapies psychédéliques.

