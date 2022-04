AKU ANNONCE LE LANCEMENT DES AKUTARS, EN COLLABORATION AVEC DES FIGURES LÉGENDAIRES DE LA MODE ET DU STREETWEAR





La première collection d'Akutars sera conçue en collaboration avec des vedettes chevronnées de la mode de luxe, du sport et du streetwear, y compris Billionaire Boys Club, ICECREAM, Paper Planes, PUMA, Upscale Vandal et WHO DECIDES WAR

NEW YORK, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Aku, le personnage NFT cryptonatif créé par l'artiste Micah Johnson, annonce le lancement très attendu des Akutars, une collection de 15 000 avatars 3D uniques qui feront leurs débuts sur la blockchain Ethereum.

Images reproduites avec l'aimable autorisation d'Aku

La première collection d'Akutars, qui sera lancée le 22 avril 2022 sur aku.world , a été conçue en collaboration avec des vedettes de la mode et du streetwear, y compris :

Billionaire Boys Club ? la marque de vêtements, d'accessoires et de mode de vie mondialement reconnue fondée par Pharrell Williams et Nigo en 2003, qui a influencé d'innombrables segments de la mode, de la musique, du design et de la culture avec son style mêlant luxe et streetwear.

ICECREAM ? la marque mondiale de vêtements et d'accessoires de style de vie de skateboard fondée par Pharrell Williams en 2004, qui promeut la diversité au sein de la communauté du skateboard.

Paper Planes ? la marque de vêtements streetwear de Roc Nation, qui combine la mode de rue, la musique et le design.

PUMA ? l'une des principales marques sportives au monde, spécialisée en conception, développement, vente et commercialisation de chaussures, de vêtements et d'accessoires.

Upscale Vandal ? alias Michael Camargo , pionnier, créateur et spécialiste de la mode de luxe et du streetwear.

WHO DECIDES WAR ? un label de luxe contemporain basé à New York , créé par Ev Bravado et Téla D'Amore.

Chaque collaborateur créera un Akutar unique qui fera partie de la collection de 15 000 avatars 3D, et des éléments particuliers de leurs créations apparaîtront également de manière aléatoire sur d'autres Akutars de la collection. La collection d'Akutars, très convoitée et unique en son genre, est conçue pour intéresser un public issu de tous horizons et de multiples générations, Elle célèbre les pionniers de la mode de luxe et de la culture du streetwear, tout en rendant hommage à la prochaine génération de créateurs.

Les Akutars permettront à leur propriétaire d'accéder à l'Akuverse, un univers en constante expansion qui brouille la frontière entre les mondes numérique et physique. Les personnes qui détiennent un Akutar pourront profiter d'un accès exclusif à des expériences, des produits et des projets de collaboration emblématiques.

En outre, un, airdrop gratuit d'Akutars sera offert aux membres existants de la communauté Aku qui possèdent un ou plusieurs chapitres Aku et d'autres NFT connexes. Ceux qui possèdent un chapitre Aku recevront au moins un Akutar, et des éléments de personnalisation rares seront disponibles en exclusivité pour les personnes détenant plusieurs chapitres. De plus, ceux qui possèdent plusieurs ensembles uniques auront droit à de multiples ensembles de récompenses.

Un peu plus de deux ans après ses débuts dans le monde de l'art numérique, Micah Johnson, un ancien joueur de la Ligue majeure de baseball, réunit une communauté dévouée et son personnage NFT Aku a été mis en option pour la télévision et le cinéma, le premier contrat en son genre dans l'espace des NFT.

« Les Akutars sont la prochaine étape dans le parcours d'Aku et dans l'évolution de l'Akuverse, a déclaré Micah Johnson, artiste et créateur d'Aku. Les Akutars donneront à notre communauté, aux créateurs et aux collectionneurs l'occasion de s'exprimer de manière créative, aux côtés de marques emblématiques et influentes. »

Pusha-T et Upscale Vandal, conseillers et membres fondateurs du conseil de création d'Aku, ont travaillé en étroite collaboration avec M. Johnson et son équipe pour sélectionner les collaborateurs de la première collection d'Akutars.

Pusha-T a affirmé : « Aku est la première et seule figure qui crée de l'art tout en bâtissant une communauté au plus haut niveau de la mode et de la culture. La première collection d'Akutars est conçue par une famille de créateurs noirs qui se réunissent pour faire passer l'Akuverse au niveau supérieur. »

Summer Watson, président de WYE Media Company, la maison d'Aku, a déclaré : « Je suis extrêmement fier des collaborateurs avec qui nous nous sommes associés pour lancer les Akutars d'une manière jamais vue auparavant. Notre équipe et notre famille élargie de créateurs et de visionnaires forment peut-être l'un des collectifs les plus diversifiés du secteur. Et cela ne s'est pas fait par hasard : la diversité vient naturellement dans un groupe créé par des fondateurs noirs, qui font les choses à notre façon et qui sont soutenus par une communauté aussi incroyable que la nôtre. Ensemble, nous bâtissons une communauté et un mouvement qui ne se cantonnent pas dans un domaine particulier. Notre équipe se compose de personnes authentiques réunies autour d'une mission : travailler ensemble pour créer des oeuvres d'art qui racontent des histoires significatives, tout en alimentant la conversation dans l'espace cryptographique et bien au-delà encore. »

Adam Petrick, directeur de la marque chez PUMA, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Aku dans le cadre de ce projet passionnant, qui non seulement fait progresser la mode et la culture du streetwear, mais qui est aussi profondément engagé envers la communauté et la représentation diversifiée, deux sujets extrêmement importants pour notre marque. »

Aku était à l'origine une série NFT basée sur une expérience personnelle de Micah Johnson : un jeune garçon demandant si une personne noire pouvait devenir astronaute. Les NFT sont de courts clips vidéo qui racontent l'histoire d'Aku, un jeune garçon avec un casque spatial surdimensionné qui lui sert de portail vers ses rêves et l'exploration numérique. La série a été diffusée en 10 chapitres de février 2021 à février 2022 et a généré des ventes de plus de 24 millions de dollars à ce jour.

Un aperçu de la première collection d'Akutars sera publié sur les réseaux sociaux d'Aku au cours des prochaines semaines. Le lancement des Akutars aura lieu le 22 avril 2022, à aku.world .

À PROPOS D'AKU

Aku est un explorateur numérique et une propriété intellectuelle cryptonative créée par l'artiste et ancien joueur de MLB, Micah Johnson. Depuis son lancement en février 2021, Aku est devenu le premier NFT à être mis en option pour des projets cinématographiques et télévisuels, ainsi que le premier NFT à voyager dans l'espace. Aku est un canal pour inspirer la prochaine génération d'astronautes, d'explorateurs et de rêveurs. Aku a été nommé par Fast Company dans son prestigieux palmarès annuel des entreprises les plus innovantes au monde pour 2022. Suivez Aku sur Instagram et Twitter , et rejoignez notre communauté Discord pour rester au fait des dernières nouvelles. Pour consulter notre FAQ et obtenir plus d'informations, consultez aku.world/akuverse .

À PROPOS DE MICAH JOHNSON

Micah Johnson est le créateur d'Aku. Après avoir entendu un jeune garçon demander à sa mère si une personne noire pouvait devenir astronaute, Micah a publié sous la forme d'un NFT une animation 3D représentant un garçon et son casque d'astronaute surdimensionné. En moins d'un an, ce NFT a permis à Micah de passer d'athlète à la retraite à lauréat du « NFT de l'année 2020 » et à premier créateur ayant un NFT mis en option pour un grand long métrage. Nommé dans la liste des 50 personnes les plus influentes de l'espace des NFT de Fortune, Micah a eu la prévoyance de reconnaître le pouvoir des communautés Web3 en matière d'évangélisation des propriétés intellectuelles, ce qui a permis à Aku de générer plus de 24 millions de dollars en ventes à ce jour.

