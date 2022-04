Santé Canada autorise Evusheld pour la prévention de la COVID-19 chez les adultes et les enfants immunodéprimés





Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé Evusheld (tixagevimab et cilgavimab) pour la prévention de la COVID-19. Après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves, le Ministère a déterminé qu'Evusheld satisfait aux exigences rigoureuses de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Le médicament est approuvé pour une utilisation chez les adultes et les enfants (âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg) qui ne sont pas actuellement infectés à la COVID-19 et qui n'ont pas eu de contact récent connu avec une personne infectée à la COVID-19, et :

qui sont immunodéprimés et peu susceptibles de présenter une réponse immunitaire adéquate à la vaccination contre la COVID-19;

pour qui la vaccination contre la COVID-19 n'est pas recommandée.

Les patients doivent parler à leur professionnel de la santé pour déterminer si Evusheld leur convient. Evusheld n'est pas actuellement autorisé pour traiter l'infection à la COVID-19, ni pour prévenir l'infection chez les personnes qui ont été exposées au virus.

Santé Canada a imposé des conditions à cette autorisation. Par exemple, AstraZeneca doit continuer de communiquer à Santé Canada des renseignements sur l'innocuité et l'efficacité d'Evusheld, y compris la protection contre les variants actuels et émergents préoccupants, dès que ces renseignements sont connus. D'après les études de laboratoire, Evusheld devrait conserver une activité neutralisante contre le sous-variant BA.2 d'Omicron, qui est maintenant le variant dominant dans de nombreuses communautés au Canada.

Aucun médicament, y compris Evusheld, ne peut remplacer la vaccination. La vaccination reste le meilleur outil pour prévenir les maladies graves causées par l'infection à la COVID-19. L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de recommander fortement la vaccination à jour de tous les Canadiens admissibles.

Santé Canada publie de nombreux documents, dont des renseignements à l'intention des professionnels de la santé et des patients, dont un sommaire des grandes lignes des données probantes qu'il a examinées pour justifier l'autorisation d'Evusheld.

Comme pour tous les produits de santé liés à la COVID-19, Santé Canada continuera de surveiller l'innocuité et l'efficacité d'Evusheld. Si de nouvelles préoccupations sont mises en évidence, Santé Canada prendra des mesures immédiates et tiendra les Canadiens au courant.

