Retour à trois bulletins - La voix des parents a été entendue

QUÉBEC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue la décision de revenir à trois bulletins pour l'année scolaire 2022-2023, alors que les élèves et leurs parents n'ont reçu que deux bulletins par année depuis le début de la pandémie.

« La réduction à deux bulletins par année en temps de pandémie était compréhensible et l'opinion des parents était partagée quant à la préférence pour deux ou trois bulletins pendant les deux dernières années. Cependant, en réponse à un sondage en ligne en février dernier, les parents participants ont indiqué préférer le retour à trois bulletins pour l'an prochain. C'est pourquoi nous avons demandé au ministère de revenir à ce qui est prévu au régime pédagogique », explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

Pendant la pandémie, les communications école-famille ont été une grande préoccupation des parents, plusieurs jugeant qu'elles n'étaient pas suffisantes pour bien accompagner leurs jeunes dans leur cheminement éducatif. 64% des répondants au sondage de février 2022 ont d'ailleurs estimé que le mois de février était trop tard pour recevoir le premier bulletin de l'année.

« Le retour du troisième bulletin se fera au bénéfice des élèves et de la communication école-famille. Nous espérons que les élèves auront droit à une année scolaire entièrement en présence et que ce sera l'occasion de se pencher sur l'importance d'évaluer pour que ça compte vraiment, comme nous le proposait le Conseil supérieur de l'éducation il y a quelques années », conclue Kévin Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

