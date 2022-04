LLVision -- La société chinoise de technologie de réalité augmentée a remporté le prix de l'innovation globale Netexplo lors du 15e Forum de l'innovation Netexplo de l'UNESCO





PÉKIN, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum de l'innovation Netexplo de l'UNESCO a eu lieu le 13 avril 2022. Au cours de cet événement, l'Observatoire Netexplo a décerné les « Top 10 Global Science and Technology Innovation Awards » aux 10 innovations les plus inspirantes, puissantes et surprenantes de l'année écoulée, susceptibles de changer notre avenir. Les lunettes intelligentes de sous-titres RA de LLVSION sont le seul prix décerné par la Chine et le seul dans le secteur de la RA.

Ce produit innovant résout de manière créative le problème de communication en temps réel des personnes malentendantes, fait tomber les barrières du monde silencieux et les aide à communiquer avec les autres en face à face, librement et en toute confiance. Plus important encore, étant donné que de nombreuses personnes portent des masques pendant les pandémies, les saisons d'allergies, etc., cette technologie sera d'une grande aide pour les personnes qui lisent sur les lèvres.

Netexplo est un observatoire indépendant qui étudie l'impact du numérique sur la société et les entreprises, il est partenaire de l'UNESCO depuis 2011. Chaque année, 2 à 3 000 innovations de tous les continents et de tous les horizons sont réunies avec l'aide du comité Netexplo de l'UNESCO, composé d'enseignants et de chercheurs renommés dans le domaine du numérique et des domaines connexes. Ensuite, l'Observatoire Netexplo sélectionnera les 10 lauréats les plus remarquables, qui représentent la tendance de l'innovation numérique et remodèleront profondément notre avenir. La cérémonie de remise des prix, qui se tient avec succès au siège de l'UNESCO depuis 15 ans, a une influence et une autorité internationales. En 2021, Pan Jianwei, académicien de l'Académie chinoise des sciences, et son projet de satellite de sciences quantiques ont remporté ce prix.

Ce prix représente la reconnaissance par l'UNESCO de la contribution de LLVISION à l'innovation numérique. Le fondateur et PDG de LLVISON, M. Fei WU, a déclaré après la cérémonie de remise du prix qu'il espérait que la technologie AR contribuerait à construire une société beaucoup plus conviviale pour les personnes handicapées et ouvrirait la voie à un monde plus accessible. Il pense également que l'innovation technologique chinoise apportera plus de surprises au monde.

