BAnQ annonce le lancement du Bureau d'expertise en gestion de l'information gouvernementale

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La création du Bureau d'expertise en gestion de l'information gouvernementale ajoute une dimension nouvelle à l'offre de service de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), une société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, auprès de la clientèle gouvernementale. Formé d'une équipe d'experts, il accompagnera les ministères et les organismes dans le contexte de la transformation numérique de l'État et de la nouvelle réalité liée au télétravail.

Les défis sont nombreux et les besoins évoluent rapidement : la protection de l'information et des données appelle une gestion optimisée; la diminution accélérée de la production de documents papier transforme les façons de faire; l'organisation de l'information et sa découvrabilité sont déterminantes pour l'État et la population du Québec. Dans cet esprit, BAnQ met son expertise à profit pour hâter les mutations en cours.

Concrètement, le Bureau d'expertise de BAnQ vise à développer la compétence et à favoriser l'autonomie des ministères et des organismes en matière de gestion de l'information gouvernementale par les moyens suivants :

concevoir des procédures et des instruments visant la normalisation de la gestion de l'information à travers l'appareil étatique;

fournir de l'aide-conseil stratégique;

créer des formations et favoriser le développement de l'expertise des organisations;

accompagner l'évolution des pratiques et anticiper les tendances dans le domaine de la gestion de l'information.

La mise sur pied du Bureau d'expertise est soutenue par le Secrétariat du Conseil du trésor en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, et permet la création de cinq postes professionnels. Les travaux du Bureau appuieront les actions du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Rappelons que la Loi sur les archives confère à BAnQ la mission de soutenir la gestion des documents administratifs du gouvernement et de l'ensemble des organismes publics visés par la loi. Les ministères et organismes peuvent joindre le Bureau d'expertise en gestion de l'information gouvernementale à l'adresse suivante : bureauexpertise@banq.qc.ca.

« Les transformations rapides vécues depuis le printemps 2020 forcent encore plus les ministères et organismes à devenir des organisations apprenantes. Dans cette perspective, BAnQ les accompagne dans la gestion efficiente de l'information afin d'offrir des services publics exemplaires et de garantir l'accès aux documents numériques qui doivent être conservés. La création du Bureau d'expertise confirme l'importance de notre rôle dans la gestion des archives et des ressources documentaires de l'État. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Le Bureau d'expertise favorise la mise en place d'un cadre de travail qui soutient l'action des équipes gouvernementales. L'instauration de pratiques innovantes vise à assurer la qualité et la disponibilité de l'information : ultimement, l'objectif est de mieux servir les citoyens. »

Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des Archives nationales à BAnQ

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois piliers voués à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

