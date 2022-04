L'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0 remporte le prix international du design iF Design Award 2022





SHENZHEN, Chine, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 avril 2022, le fabricant numérique Snapmaker a remporté l'iF Design Award 2022 pour son produit phare, l'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker tout en métal.

Fondé en 1953, l'iF Design Award est devenu l'un des prix de design les plus prestigieux au monde pour récompenser des projets dans neuf disciplines : produit, emballage, communication, architecture d'intérieur, concept professionnel, design de service, UX et architecture. Cette année, un panel de 75 experts en design renommés se réunit pour trouver les meilleurs designs. Parmi un nombre record de plus de 10 000 candidatures provenant de 49 pays, la Snapmaker 2.0 se distingue par sa différenciation, sa fonction et son idée pour son design modulaire élégant entièrement métallique et a été sélectionné comme l'un des 2 074 gagnants dans la catégorie des produits.

Imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0

La Snapmaker 2.0 est une imprimante 3D de bureau modulaire intégrant l'impression 3D, la gravure laser et la sculpture CNC. Dotée d'un module rotatif, Snapmaker 2.0 fait un grand bond en avant en passant des surfaces planes aux surfaces courbes et en réalisant un usinage de haute précision sur quatre axes. Son firmware open-source et son logiciel de FAO Snapmaker Luban répondent également aux normes élevées et aux besoins personnalisés des utilisateurs.

Depuis son lancement en 2019 sur Kickstarter, Snapmaker a conservé le record du projet d'impression 3D le plus financé et a présenté les capacités de ses gammes Snapmaker 2.0 et leur application dans les bricoleurs, les petites entreprises, les espaces de fabrication et l'enseignement STEAM.

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure, la découpe laser et la sculpture CNC. Notre produit phare, l'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0, a battu un record en 2019 en tant qu'imprimante 3D la plus financée par crowdfunding sur Kickstarter et a remporté le prix de l'innovation du CES 2020.

