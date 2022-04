L'hydrogène propre est proche de réaliser une percée





Les objectifs en matière de protection du climat ainsi que l'augmentation massive des prix des combustibles fossiles et le besoin de sécurité énergétique donnent un coup d'accélérateur à la transition énergétique. L'hydrogène propre est un élément clé vers la décarbonisation de l'industrie, des transports et de l'approvisionnement énergétique et il proche d'une percée commerciale. La tâche consiste à développer des chaînes de valeur complètes. À l'occasion de la deuxième édition du "Green Hydrogen Forum", organisé dans le cadre de la plus importante tribune de l'industrie énergétique en Europe, The smarter E Europe, tout tournera autour de l'hydrogène propre du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München. Les billets pour l'exposition peuvent être réservés dès maintenant.

« L'économie de l'hydrogène propre est une partie essentielle de la solution pour l'Europe afin d'assurer les moyens pour que le continent s'approvisionne de manière beaucoup plus indépendante et sans énergies fossiles dans le futur, en particulier pendant les crises et les guerres », a déclaré le Dr Michael Spirig, PDG de l'European Electrolyser & Fuel Cell Forum (EFCF). « Il est dorénavant important d'investir dans tous les composants de la chaîne de valeur en même temps, de sorte que la production, le stockage et la consommation propres puissent croître continuellement ensemble », a expliqué M. Spirig.

L'événement "Green Hydrogen Forum & Expo" donne une impulsion à l'industrie

L'événement "Green Hydrogen Forum & Expo" se tiendra dans le cadre d'ees Europe 2022 dans le Hall B2 : durant trois jours, des experts internationaux s'exprimeront au cours du forum au sujet des conditions cadres politiques, des marchés internationaux, de l'infrastructure requise et de projets phares. Pendant la séance de lancement le 11 mai, Jorgo Chatzimarkakis, PDG de l'association professionnelle européenne Hydrogen Europe, parlera du rôle de l'hydrogène comme accélérateur de la résilience dans le système énergétique européen. La professeure Veronika Grimm, membre du Conseil des experts économiques du gouvernement fédéral allemand, conclura avec une présentation de l'hydrogène, de son efficacité économique et de son importance économique pour l'Allemagne et pour l'Europe.

Lors d'une discussion de groupe axée sur les mesures nécessaires pour une utilisation industrielle de l'hydrogène, M. Chatzimarkakis collaborera avec d'autres spécialistes du secteur comme Werner Diwald (directeur général de la German Hydrogen and Fuel Cell Association DWV) et Cornelius Matthes, PDG de Dii Desert Energy.

Dans l'espace d'exposition associé, des sociétés présenteront des produits et services liés à l'hydrogène, aux piles à combustible, à l'électrolyse et au concept "power-to-gas".

