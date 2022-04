La radiodiffusion canadienne a besoin d'une stratégie contre le racisme





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre communautaire d'appui aux médias (CCAM) a lancé aujourd'hui une série de consultations intitulées «?Construire une stratégie contre le racisme pour la radiodiffusion canadienne : Conversation et Convergence.?»

Rendus possibles grâce au soutien du Programme d'action contre le racisme de Patrimoine canadien, ces événements importants et opportuns permettront d'examiner les obstacles auxquels se heurtent les Canadiens racisés (y compris les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur) en matière d'accès aux médias, de représentation et de pratiques liées à l'emploi.

Cinq réunions régionales seront organisées. La première aura lieu à Montréal le 30 avril à l'Université du Québec à Montréal et d'autres événements seront organisés à Vancouver, Halifax, Calgary et Winnipeg. La série terminera avec une conférence nationale à l'Université Carleton à Ottawa. Ces rencontres ont pour objectif d'élaborer et de diffuser une stratégie antiraciste qui réduira les obstacles à la participation des Canadiens racisés et au développement de politiques en matière de médias et de radiodiffusion.

Les détails sur les rencontres sont disponibles en ligne : www.antiracisme.media

M. Laith Marouf, consultant principal, CCAM : « En tant qu'organisation ayant une histoire de mobilisation des connaissances de la base pour informer l'élaboration des politiques médiatiques au Canada, le CCAM est ravi de lancer l'initiative «?Construire une stratégie contre le racisme pour la radiodiffusion canadienne?» avec le soutien du Programme d'action contre le racisme de Patrimoine canadien. Cette intervention opportune a le potentiel de façonner l'expérience des Canadiens racisés dans l'espace médiatique. Nous sommes reconnaissants à Patrimoine Canada pour son partenariat et la confiance qu'il nous a accordée, et nous nous engageons à assurer la réussite et l'exécution responsable de ce projet. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion : « Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Notre gouvernement est fier de contribuer au projet «?Construire une stratégie antiracisme pour la radiodiffusion canadienne : Conversation et Convergence?». Ensemble, continuons à bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour tout le monde. Travaillons également ensemble pour nous attaquer aux enjeux comme les obstacles auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens racisés. Merci au CCAM d'avoir ouvert ces discussions. »

