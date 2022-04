Neighbourly annonce l'exercice de l'option de surallocation dans le cadre de son placement privé simultané déjà annoncé pour un produit de 18 millions de dollars





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (TSX: NBLY) (« Neighbourly » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite des communiqués qu'elle a diffusés le 10 mars 2022 et le 18 mars 2022, Persistence Capital Partners (« PCP »), le plus important actionnaire de la Société, a exercé, en totalité, son option (l'« option de surallocation du placement ») afin d'acquérir 622 500 reçus de souscription supplémentaires du capital de Neighbourly (les « reçus de souscription du placement »), au prix de 28,95 $ par reçu de souscription du placement, pour un produit brut total supplémentaire revenant à la Société d'environ 18 millions de dollars.

Le produit brut total tiré du placement public déjà annoncé (y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes) et du placement privé simultané de reçus de souscription, combiné à l'exercice, aujourd'hui, de l'option de surallocation du placement par PCP, s'élève à environ 288 millions de dollars et contribuera à financer l'acquisition déjà annoncée par Neighbourly (l'« acquisition ») de Rubicon Pharmacies (« Rubicon »). La clôture de l'acquisition demeure assujettie aux conditions habituelles pour les opérations de ce type, notamment l'obtention des consentements de tiers et des approbations des autorités de réglementation nécessaires. Neighbourly prévoit toujours que la clôture de l'acquisition aura lieu au cours du deuxième trimestre de l'année civile 2022.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien et de la confiance continus de PCP. La Société reste bien capitalisée après l'acquisition des 100 emplacements de Rubicon. Notre structure de capital prudente nous offre une importante capacité de financement supplémentaire et un flux de trésorerie disponible pour continuer à mettre en oeuvre notre fructueuse stratégie d'acquisition. Grâce à un solide bassin d'occasions, nous sommes convaincus que nous réussirons à poursuivre notre croissance », a déclaré Chris Gardner, chef de la direction de Neighbourly.

Après la clôture de l'option de surallocation du placement, et en supposant la conversion de tous les reçus de souscription alors en circulation, PCP et les membres de son groupe auraient la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, d'un total de 21 985 922 actions ordinaires du capital de Neighbourly, soit environ 49,5 % des actions ordinaires alors émises et en circulation de Neighbourly.

« Notre investissement continu dans Neighbourly représente l'engagement de PCP à soutenir la stratégie d'acquisition et d'intégration de la Société, alors que le secteur des pharmacies au Canada continue d'offrir un solide bassin d'occasions intéressantes pour la croissance future », a déclaré Stuart M. Elman, associé directeur de PCP.

Les reçus de souscription du placement et les actions ordinaires sous-jacentes sont assujettis à une période de conservation de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables à compter de la date d'émission des reçus de souscription.

À propos de Neighbourly Pharmacy Inc.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 271 emplacements (sur une base pro forma, compte tenu de l'acquisition) qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à l'adresse investorrelations@nbly.ca ou visiter le site www.neighbourlypharmacy.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut porter sur nos résultats financiers futurs et est susceptible de concerner notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos résultats financiers, nos impôts et taxes, notre politique de dividendes, nos projets et nos objectifs. Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de termes comme « s'attendre à », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « avoir l'intention de », « anticiper », « croire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi d'autres termes semblables. En outre, les énoncés faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits à venir. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué porte notamment sur l'acquisition et l'utilisation du produit tiré de celle-ci, la clôture de l'acquisition et le moment de celle-ci, les sources prévues de financement de l'acquisition, le fait que la clôture de l'acquisition est conditionnelle à la survenance de certains événements et de l'obtention de toutes les approbations des autorités de réglementation et autres autorisations.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'avis, d'estimations et d'hypothèses que la Société a considérés comme pertinents et raisonnables à la date où l'information est présentée à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'avenir prévisible. Ces estimations et hypothèses comprennent des hypothèses concernant notre capacité à élargir notre part de marché, à fidéliser notre personnel clé, à préserver et à étendre notre présence géographique et à exécuter nos plans d'expansion; notre capacité à continuer à investir dans nos infrastructures pour appuyer notre croissance et à obtenir et à conserver du financement à des conditions acceptables; les taux de change et taux d'intérêt, l'effet de la concurrence, les changements et les tendances dans notre secteur ou l'économie mondiale, les modifications apportées aux lois, règles, règlements et normes internationales ainsi que le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation fructueuse de l'acquisition dans les délais prévus, y compris la réception des approbations des autorités de réglementation et des autres approbations requises, et les renonciations aux droits de premier refus (« DPR ») en faveur de certains tiers, le prix d'achat estimatif de l'acquisition, y compris les ajustements postérieurs à la clôture et les DPR, l'obtention du consentement des tiers au changement de contrôle déclenché par l'acquisition aux termes des conventions et des baux de magasins pertinents, l'intégration réussie et en temps voulu de Rubicon dans les délais prévus, la réalisation des avantages, des économies d'échelle, des efficacités opérationnelles, des économies de coûts et des synergies prévus de l'acquisition dans les délais prévus, notamment les effets sur la croissance et l'augmentation de diverses mesures financières, et l'absence de coûts ou de passifs considérables non déclarés qui sont liés à l'acquisition sont des facteurs importants sur lesquels reposent l'information prospective et les attentes de la direction.

En outre, l'information prospective est assujettie à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un large écart entre les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations que nous connaîtrons réellement et ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective, notamment les risques et les incertitudes liés à l'acquisition, y compris les risques liés à ce qui suit : la non-réalisation de l'acquisition à tous égards importants conformément à la convention d'achat relative à l'acquisition; l'incapacité d'obtenir les approbations des autorités de réglementation et les autres approbations requises et les renonciations aux DPR, ou de les obtenir dans les délais prévus, ou de respecter par ailleurs les conditions de réalisation de l'acquisition; les fonds nécessaires à prélever sur les facilités de crédit de la Société pourraient ne pas être disponibles pour financer une partie de l'acquisition; l'augmentation de la dette après la réalisation de l'acquisition; l'incapacité d'obtenir les consentements des tiers au changement de contrôle déclenché par l'acquisition aux termes des conventions et des baux de magasins pertinents; l'incapacité de réaliser les avantages, les économies d'échelle, les efficacités opérationnelles, les économies de coûts et les synergies prévus de l'acquisition dans les délais prévus, voire du tout; l'importance des ajustements postérieurs à la clôture aux termes de la convention d'achat; l'incidence négative sur l'entreprise de Rubicon pendant la durée de l'acquisition; les difficultés éventuelles imprévues dans l'intégration de l'entreprise de Rubicon dans les systèmes et les activités de la Société; la dépendance de la Société envers les employés clés et la perte de certains membres du personnel clés de Rubicon; la découverte de coûts ou de passifs considérables non déclarés qui sont liés à l'acquisition; la foi attribuée aux renseignements fournis par Rubicon et le risque que des renseignements soient inexacts ou incomplets, que des informations financières historiques et/ou individuelles ne soient pas représentatives du rendement futur, l'incertitude quant à la situation financière et aux performances économiques attendues après la réalisation de l'acquisition, et l'exposition accrue au cadre réglementaire dans les Prairies canadiennes à la suite de l'acquisition, ainsi que d'autres facteurs décrits ou mentionnés dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 16 semaines et de 40 semaines closes le 1er janvier 2022 et à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus ordinaire définitif daté du 17 mai 2021 déposé dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Neighbourly, lesquels peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sous le profil de la Société. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses sous-tendant l'information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les faits à venir pourraient être très différents de ce que l'information prospective laisse entendre.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

SOURCE Neighbourly Pharmacy Inc.

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 07:55 et diffusé par :